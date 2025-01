El alcalde suplente denuncia guerra sucia

El alcalde interino Manfred Reyes Villa Avilés denunció este jueves una "guerra sucia" en redes sociales que busca dañar su imagen.

"Está circulando una falsa conversación de WhatsApp acompañada de una imagen manipulada, que no solo es completamente fabricada, sino que tiene el claro objetivo de desprestigiarme y atacar mi integridad", denunció Reyes Villa Avilés en sus redes sociales.

Un video circuló en diversas redes sociales y llegó a medios de comunicación sobre una supuesta denuncia contra Reyes Villa Avilés.

"Este montaje responde a un ataque político orquestado por la clase política tradicional, que busca dañar no solo mi imagen, sino también la del líder de APB Súmate, quien encabeza todas las encuestas rumbo a las elecciones de 2025", señaló.

Indicó que esta supuesta captura es "un burdo intento de manipulación, utilizando imágenes públicas que cualquiera puede encontrar en redes sociales, mostrando la falta de ética y la desesperación de quienes recurren a la mentira para desacreditar".

"Rechazo de manera contundente esta difamación y aclaro que la conversación nunca existió, así como tampoco los hechos que intentan atribuirme", afirmó.

"Quienes me conocen saben que jamás he recurrido ni recurriría a la violencia, y no caeré en estas provocaciones malintencionadas. Estos actos solo exponen la bajeza de aquellos que, incapaces de debatir con ideas, se refugian en estrategias sucias", dijo.