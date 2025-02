Avanza retiro de casetas para ampliar la av. Oquendo y la UMSS confirma acuerdo

Un total de 32 puntos de venta se retiran de la avenida Oquendo para comenzar con la ampliación de la vía, pese a los reclamos y observaciones por la falta de socialización del proyecto.

En este contexto, desde la Universidad Mayor de San Simón (UMSS) se confirmó que se logró un acuerdo con la Alcaldía de Cochabamba y se convocó para este jueves a una reunión a los estudiantes y administrativos para dar a conocer los detalles del proyecto y del convenio.

El director de la Dirección de Interacción Social Universitaria (DISU), Jaime de Ugarte, informó que la casa superior de estudios cederá 3,80 metros cuadrados para el ensanche.

En un recorrido realizado por Los Tiempos ayer se verificó que en la acera este de la avenida Oquendo no quedan casetas, todas fueron trasladadas a la acera sur de la calle Sucre. Las vendedoras fueron reubicadas en ese sector y si bien no hubo problemas para el traslado, las comerciantes señalaron que no saben cuánto tiempo permanecerán en el lugar.

Sin embargo, comentaron que se les informó que volverán a ocupar sus puestos en la av. Oquendo cuando culminen los trabajos, aunque se les adelantó que tendrán que modificar sus casetas.

Entre tanto, la protesta y confusión de algunos comerciantes continúa en la calle Jordán y Oquendo, donde todavía permanecen los puestos y desconocen si serán trasladados.

Ayer, nuevamente se protagonizó un bloqueo en ese sector, sin embargo, los transportistas y usuarios protestaron por la medida.

En este sentido, el responsable del consultorio jurídico universitario, Alvaro Anzoleaga, dijo que se envió una carta al rector de la UMSS para conocer el convenio firmado con la Alcaldía, pero también para informarse sobre la reubicación.

“Nosotros estamos en esos espacios con oficinas administrativas y gremiales, nosotros no estamos en contra del progreso pero queremos que se socialice. Queremos saber de dónde van a salir los recursos para la construcción de un edificio que hemos visto en las maquetas que muestran”, afirmó.

Socialización

Al respecto, Ugarte señaló que el convenio será firmado la próxima semana y dijo que los aspectos técnicos han sido determinados.

Remarcó que se afectará en 3,60 a 4 metros al frente de la UMSS.

“He tenido una reunión de coordinación con los sindicatos de trabajadores y con los representantes de la FUL. Vamos a profundizar el proyecto este jueves, se les va a explicar todo, es necesario que conozcan. Hubo problemas por mala información y falta de coordinación con la Alcaldía y gente de la universidad porque no se sabía cuál era la afectación”, aclaró.