Murillo asume como alcalde interino por vacaciones de Manfred

Cochabamba
Redacción Central
Publicado el 30/03/2026 a las 10h22
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El concejal Diego Murillo (APB-Súmate) asumió hoy como alcalde suplente temporal debido a la solicitud de vacaciones de 20 días del alcalde Manfred Reyes Villa y se comprometió a continuar con la agenda del munícipe realizando inspecciones a la subalcaldía para verificar la atención al ciudadano.

Murillo indicó que el Alcalde decidió hacer una pausa de 20 días después de su trabajo de gestión y porque finalizó la campaña electoral en la que obtuvo el primer lugar en la votación.

El Tribunal Electoral Departamental tiene previsto entregar las credenciales a las autoridades electas el próximo jueves 9 de abril.

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