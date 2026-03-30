Murillo asume como alcalde interino por vacaciones de Manfred

El concejal Diego Murillo (APB-Súmate) asumió hoy como alcalde suplente temporal debido a la solicitud de vacaciones de 20 días del alcalde Manfred Reyes Villa y se comprometió a continuar con la agenda del munícipe realizando inspecciones a la subalcaldía para verificar la atención al ciudadano.

Murillo indicó que el Alcalde decidió hacer una pausa de 20 días después de su trabajo de gestión y porque finalizó la campaña electoral en la que obtuvo el primer lugar en la votación.

El Tribunal Electoral Departamental tiene previsto entregar las credenciales a las autoridades electas el próximo jueves 9 de abril.