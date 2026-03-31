La UMSS rechaza el proyecto de ley que congela precio de lotes de la Tamborada

La Universidad Mayor de San Simón (UMSS) se declaró ayer en emergencia en rechazo a un proyecto de ley presentado en la Asamblea Legislativa Plurinacional, que propone mantener el valor de los terrenos del ex fundo de La Tamborada, avasallados hace más de 20 años, al precio de 2004.

Las autoridades universitarias advirtieron que esta ley implicaría una afectación directa a su patrimonio económico de la UMSS generando pérdidas millonarias y sentando un precedente que podría vulnerar la autonomía universitaria.

El rector de la UMSS, Boris Calancha, informó que la iniciativa presentada por la senadora Claudia Mallón (AP-Súmate), plantea mantener el valor de los terrenos a precios de hace 20 años lo que según la autoridad provocaría un daño económico significativo a la institución.

“Vamos a defender el patrimonio de la universidad no solo como San Simón; sino, junto a todo el sistema universitario boliviano”, afirmó.

Asimismo, indicó que ya se gestiona el respaldo del Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana al considerar que la medida podría sentar un precedente que afecte a otras universidades del país.

El responsable del proyecto La Tamborada, Irving Avendaño, explicó que la propuesta implicaría reducir el valor de cerca de 6.000 lotes, muchos de los cuales ya fueron pagados bajo precios actualizados. “Sería un perjuicio económico de magnitud para la universidad”, advirtió.

Avendaño cuestionó que el proyecto haya sido presentado pese a reuniones previas con la senadora. “Habíamos coordinado aspectos del proyecto; sin embargo, se presenta esta propuesta que nos afecta directamente”, señaló.

El asesor César Cabrera recordó que la normativa vigente establece que la transferencia de bienes públicos debe realizarse a valor comercial actualizado. “Nunca se puede vender sobre un valor que no sea el real al momento de la transferencia”, afirmó.

En esa línea, advirtió que fijar precios antiguos podría contravenir la Constitución. “Se estaría generando un daño económico a la universidad e induciendo a emitir resoluciones contrarias a la normativa vigente”, sostuvo.

Detalló que el valor de los terrenos en 2004 oscilaba de 2 a 5 dólares por metro cuadrado, mientras que actualmente alcanza entre 16 y 30 dólares, según actualizaciones aprobadas.

La asesora legal Magdalena Fernández sostuvo que la propuesta vulnera la autonomía universitaria. “Se estaría invadiendo competencias del Consejo Universitario”, afirmó.

Además, indicó que más de la mitad de los lotes ya fueron cancelados bajo los valores actuales. “El ajuste a precios de 2004 beneficiaría a un grupo reducido que no cumplió con sus pagos”, agregó.