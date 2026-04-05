Manfred pide a sus secretarios poner sus cargos a disposición

El alcalde reelecto de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, pidió a sus secretarios y directores poner sus cargos a disposición con miras a la nueva gestión municipal 2026-2031, como parte de un proceso de reorganización, según un reporte de prensa.



La medida busca evaluar el trabajo de las distintas áreas y realizar ajustes en la estructura sin incrementar el gasto público. También se prevé la creación de una nueva secretaría enfocada en apoyar a los emprendedores, propuesta que formó parte de su campaña.



Antes de iniciar su nuevo periodo, la autoridad tomó un descanso de 20 días. Durante ese tiempo, el concejal Diego Murillo asume de manera temporal la Alcaldía hasta el 20 de abril.



Asimismo, se solicitó a los funcionarios la presentación de informes de gestión, con el objetivo de revisar resultados y definir posibles cambios en el equipo de trabajo.



Actualmente, la Alcaldía cuenta con 11 secretarías, por lo que la creación de una nueva implicará una reorganización interna de cargos y funciones.



La nueva instancia estaría orientada a brindar apoyo a pequeños emprendedores y fortalecer iniciativas económicas en la ciudad, uno de los sectores que se busca impulsar en la próxima gestión.



Esta reestructuración interna también busca mejorar la eficiencia en la gestión municipal, mediante una mejor distribución de funciones y una atención más ágil a las demandas de la población.