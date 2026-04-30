Desalojan a asentados en el Parque Nacional Tunari, en Amancayas, en Sacaba

El Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap) procedió a la restitución de predios que habían sido avasallados ilegalmente dentro del Parque Nacional Tunari (PNT), en la zona de Amancayas, ubicada en el municipio de Sacaba, en el departamento de Cochabamba, según ABI.

“Esta acción institucional es el resultado de una gestión legal impulsada por el Sernap en aplicación de la Sentencia Nº 04/2025, emitida por el Juzgado Agroambiental de Sacaba. Dicha resolución fue confirmada posteriormente por el Tribunal Agroambiental de Sucre, tras un recurso de apelación, ratificando la propiedad y el derecho de conservación a favor del Parque Nacional Tunari”, explicaron desde la institución.

El operativo se enmarca en el “Plan de Intervención y Defensa Legal en la Ladera Sud del PNT”, una estrategia integral del Sernap para frenar el crecimiento de asentamientos irregulares.

El desapoderamiento contó con un contingente de 250 efectivos de la Policía Boliviana para garantizar la seguridad y el orden público.

“Con el objetivo de resguardar los derechos de personas en situación de vulnerabilidad, la intervención fue coordinada con personal de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, el Servicio del Adulto Mayor y Zoonosis del Gobierno Autónomo Municipal de Sacaba”, precisó la directora ejecutiva del Sernap, Cecilia Miranda Chávez.

Durante el operativo se desalojaron 11 viviendas y 50 personas que opusieron resistencia, entre las cuales se identificó a individuos con antecedentes de avasallamiento recurrente en distintos sectores de la ladera sur.