Los clientes que usan plataformas electrónicas suben del 11 al 72 por ciento

Si en 2017, sólo uno de cada 10 clientes de bancos (11 por ciento) había utilizado los servicios de banca digital o transferencia electrónica, en 2018 la proporción alcanzaba a siete de cada 10 (72 por ciento). Además, los usuarios calificaron estos servicios con 7,8 sobre 10.

Estos datos fueron expuestos por la Asociación Nacional de Bancos Privados de Bolivia (Asoban) y la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), en ocasión de inaugurar el evento Ciudad Digital Financiera, con el que, justamente buscaba rematar la desconfianza de la población.

¿Cómo es que subió tanto el porcentaje de usuarios en el último año? Inversión y campañas de educación. El estudio “Pulso: Perspectivas en Innovación Digital Financiera”, que realiza la empresa multinacional Cobis, devela que Bolivia es el país que más ha aumentado sus niveles de inversión en innovación digital financiera en el último año con un crecimiento de 3 por ciento, es decir, creció de 8,7 a 11,7 por ciento entre 2017 y 2018, lo que le permite estar ahora en el tercer lugar del ranking de este rubro, después de Panamá.

Actualmente, según Asoban, absolutamente todos los bancos del país cuentan con el servicio de banca por internet y plataformas digitales; más de la mitad con el servicio de banca móvil (vía aplicaciones para smartphones o directamente desde redes sociales) y varios de estos con el servicio de billetera móvil. La última novedad: la adopción del sistema de QR Simple, para transferencia de pagos mediante simple contacto virtual de códigos. A ello, hay que añadir las constantes campañas de educación en banca digital aplicadas por las entidades financieras.

Sin embargo, aún queda cerca de un 30 por ciento que aún no utilizó estos servicios sin contar con que hay un grueso de la población que no llega a utilizar la banca digital y sin contar con aquellos que lo usaron una vez, pero aún no tienen el hábito. De hecho, pese al porcentaje alentador aún queda mucho por hacer, según reconocen representantes de Asoban y ASFI en cuestionarios respondidos a este medio.

El 40 por ciento de los clientes que no usan banca por internet alega desconocimiento, mientras que el 18 por ciento manifiesta no tener confianza en estos servicios, muy probablemente esta última razón sea la causa de la primera; hay un 7 por ciento que dice no necesitar, y sólo un 5 por ciento afirma que la entidad de la que es cliente no dispone de tecnología.

Un sondeo realizado por este medio entre asistentes al evento: devela también que es la desconfianza el mayor problema para acceder a la banca por internet o a las transferencias electrónicas

“El mayor problema es la inseguridad”, dijo el visitante Omar Choque, un joven que siente dominar las aplicaciones y que averiguaba cómo hacer transferencias bancarias por internet. “Antes me daba miedo. Uno escucha tantas cosas (asaltos virtuales), da miedo apretar una tecla y que te vacíen, quizás”, añade Cinthia Cossío.

“Nosotros hemos visto que el primer ingreso siempre es la primera barrera. Los clientes tienen miedo de perder su dinero o bloquear el sistema. Una vez que ya ingresan acompañados de un oficial de crédito, entran en confianza y ya pueden hacer las transacciones solos”, explica Daniela Cossío, analista regional de Marketing del BancoSol, quien explica que poco más de la mitad de sus clientes ya usa la tecnología.

La misma encuesta de Asoban devela que el acceso no es uniforme en todos los segmentos, pues son más los hombres (75 por ciento de ellos) que las mujeres (69 por ciento) que usan banca por internet. Por edades, el 75 por ciento de quienes tienen entre 25 y 35 años y el 7 por ciento de quienes tienen entre 35 y 59 años son los mayores usuarios de banca digital. En cuanto a nivel educativo, la mayor población está entre quienes tienen licenciatura o posgrado (80 por ciento). En el otro extremo sólo 49 por ciento de quienes hicieron primaria o secundaria utiliza banca por internet

ALGUNOS AVANCES DE 2014 A 2018

Crecimiento del número de cuentas: de 48 por ciento en torno a 90 por ciento de la población, casi dos cuentas por adulto (mayores a 18 años).

Profundización de depósitos con relación al PIB: del 53 a 60 por ciento

Profundización de préstamos con relación al PIB: de 39 a 55 por ciento.

Cobertura geográfica (puntos de atención financiera): de 4.201 a 5.824.

Tarjetas de débito en el sistema financiero: 4,75 millones a 2018; 74 por ciento crecimiento desde 2014.

Tarjetas de crédito en el sistema financiero: 181.760 a 2018; 88 por ciento de crecimiento desde 2014.

COOPERATIVAS Y SIMILARES SE SUMAN A LA CAMPAÑA

REDACCIÓN CENTRAL

La preocupación por acercar la tecnología al cliente llegó también a las cooperativas, exmutuales de vivienda e instituciones financieras de desarrollo (IFD), que prácticamente se suman a la cruzada, como se pudo apreciar en el evento Ciudad Digital Financiera.

“La tecnología era una deuda que la teníamos pendiente”, dice el gerente de La Promotora, Pablo Rodríguez, quien explica que por la naturaleza de los clientes de la mutual (personas mayores que buscaban una casa), la demanda tecnológica no sólo estaba demás, sino que la misma gente la rechazaba, no quería salir de su tradicional libreta de ahorros y prefería venir a depositar o sacar dinero en efectivo a la misma agencia. “Pero ahora son los jóvenes de antes los que ahora tienen poder adquisitivo y reclaman tecnología”, indicó Rodríguez en una entrevista anterior con Los Tiempos.

La misma situación es explicada por las cooperativas de ahorro y crédito. Una de éstas se presentaba en el evento como “Pío X Digital Próximamente”. “Nuestra página web va a tener un sistema para el pago de servicios, agua, luz, teléfono, que son las principales demandas de nuestros clientes”, explicó Berenice Moyo, oficial de Riesgo Ambiental de esa cooperativa a tiempo de anunciar un proyecto de educación tecnológica.

Entidades financieras de desarrollo como Pro Mujer anuncian también una agresiva campaña para la alfabetización digital. Pro Mujer informaba de un convenio con la multinacional Cisco para, a partir de julio, capacitar en tecnología financiera a sus 15 mil clientas.

“Ya han pasado la brecha del bachillerato, y ahora tenemos que darles una alfabetización digital, desde lo básico hasta lo complejo”, señaló su gerente regional, Mauricio Vizcarra.