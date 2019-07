Detienen a tres exfuncionarios de la ABT vinculados a desmontes ilegales

Tres exfuncionarios de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierras (ABT) de Santa Cruz se encuentran detenidos preventivamente y con medidas sustitutivas por formar parte de una organización que, camuflada como empresa consultora forestal, se dedicaba a la falsificación de autorizaciones de desmonte en cuatro predios, cuyo valor, por la madera extraída, supera los 6 millones de dólares.

La directora general de asuntos jurídicos de la ABT, Rossío Alcón, informó que se detuvo a cinco personas, tres de las cuales son los exfuncionarios y los otros dos trabajaban como consultores externos.

Alcón explicó que el cabecilla de esta organización es Ronald V. A., quien fue enviado el pasado lunes al penal de Palmasola, al igual que Elías M. M. Este último es exfuncionario de la ABT, pero al momento del ilícito se desempeñaba como consultor externo en la empresa de Valverde.

Alcón indicó que María Lourdes P. y Redmy P. P., también exfuncionarios de la ABT, son investigados por este caso y actualmente se encuentran con detención preventiva. Aclaró que ellos, al igual que Elías M., se desempeñaban como consultores externos al momento de descubrirse el caso.

Una tercera persona, identificada como Matilde Z. M., también se encuentra con detención domiciliaria por formar parte de este caso en condición de consultora externa.

Alcón informó que Noel S. C., exresponsable de la ABT en San Ignacio de Velasco (Santa Cruz), donde ocurrieron los hechos delictivos, es parte de esta organización de falsificadores, pero actualmente se encuentra prófugo.

“Todavía no hemos establecido vinculaciones con exfuncionarios, pero no negamos que haya, porque esto no habría podido darse si no les ayudaba a alguien de adentro (de la ABT), si no había alguien en la institución que les permita presentar todo este tipo de documentos”, dijo Alcón.

Agregó que en los allanamientos efectuados se encontraron sellos de exautoridades de la ABT que supuestamente fueron utilizados para emitir resoluciones.

La emisión de 369 CFO’s (Certificado Forestal de Origen) falsos permitieron el desmonte de 3 mil hectáreas en cuatro predios en San Ignacio de Velasco. donde se explotó 7.578 m3 de madera como morado y tipa, cuyo valor, al ser comercializado en China, superaría los 6 millones de dólares.

El director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de Santa Cruz, Jhonny Aguilera, informó que este caso está relacionado con dos tipos de delitos: forestales, por la explotación ilegal de bosques, y falsedad, dado que se demostró la falsificación de sellos de altos ejecutivos de la ABT con los que se aprobaban los desmontes.

Aguilera agregó que Noel S. está vinculado también con otras empresas que, de manera indiscriminada, talaban ilegalmente los bosques.

DAÑO ECONÓMICO Y AMBIENTAL AL ESTADO

La explotación ilegal de 7.578 metros cúbicos (m3) de madera en San Ignacio de Velasco genera una importante afectación económica al Estado, aunque el monto será determinado con el avance de la investigación, informó Rossio Alcón, directora de asuntos jurídicos de la ABT.

Javier Chávez, jefe nacional de fiscalización de la ABT, señaló que existe “un daño irreparable” por la extracción de madera de predios no autorizados, cuya superficie no se puede determinar. “Han sacado madera con cargo a un área autorizada, pero la madera realmente ha salido de otra superficie que no podemos determinar. Entonces el daño que se ha causado es irreparable”, dijo.