Gobierno busca reducir uso de gas, pero amplía tres termoeléctricas

La generación de electricidad en plantas termoeléctricas, que usan como fuente el gas natural, todavía es del 66 por ciento en Bolivia, aunque el Gobierno se ha fijado la meta de reducirla al 30 por ciento hasta 2025. Sin embargo, en 2019 tiene previsto inaugurar la ampliación de tres termoeléctricas.

Especialistas consideran que no será posible cambiar la matriz energética hasta 2025 porque, a la fecha, existen proyectos hidroeléctricos paralizados, como Rositas y El Bala-Chepete, y que, además, la generación eléctrica a partir de fuentes alternativas avanza a paso lento, por lo que el Gobierno debe seguir invirtiendo en termoeléctricas al margen de su discurso.

Según el presidente de la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE), Joaquín Rodríguez, el objetivo es que las fuentes de energías limpias puedan ir desplazando poco a poco a la generación de electricidad a partir de gas natural. Por ello, destacó el descenso de 75 a 65 por ciento de la generación eléctrica en base a gas.

“El objetivo es 70-30; 30 a partir de gas natural y 70 a partir de fuentes renovables”, precisó Rodríguez.

Sin embargo, el Gobierno inauguró el pasado 8 de agosto el proyecto Ciclos Combinados de la Planta Termoeléctrica del Sur, en Yacuiba, que permite a esta central incrementar su capacidad de generación eléctrica, y, según el ministro de Energías, Rafael Alarcón, tiene previsto inaugurar este año similares proyectos en las termoeléctricas de Entre Ríos (Cochabamba) y Warnes (Santa Cruz).

En opinión del presidente del Colegio de Ingenieros Electricistas y Electrónicos de Santa Cruz, Jorge Franco Malgor, no será posible alcanzar el 70 por ciento de generación eléctrica con fuentes alternativas hasta 2025, puesto que el Gobierno ha ampliado centrales termoeléctricas “aun sabiendo que las reservas (de gas) no están certificadas o no hay la seguridad del informe de certificación”.

“Eso nos deja mucho que pensar o dudar sobre qué vamos a hacer el corazón energético de Sudamérica”, dijo, a tiempo de mencionar que la paralización de importantes proyectos hidroeléctricos, como Rositas y El Bala-Chepete, por resistencias sociales, será otro impedimento para el cambio de matriz energética.

“Se habla en el discurso, pero a la hora de la verdad se siguen ampliando las termoeléctricas”, añadió el experto.

Los registros del Comité Nacional de Despacho de Carga (CNDC) revelan que la oferta de energía eléctrica, a diciembre de 2018, alcanzó a 2.236,89 MW. De esta potencia, 1.479,92 provienen de las 79 unidades termoeléctricas que funcionan a gas natural y de las tres unidades que funcionan con biomasa, las cuales están instaladas en los ingenios azucareros Unagro, San Buenaventura y Guabirá.

Otras 664 MW son generados por las 59 unidades hidroeléctricas instaladas en el país; 65 por las 23 unidades de generación instaladas en los parques solares de Uyuni y Yunchará, y, finalmente, 27 de las 10 unidades de aerogeneración instaladas en el Sistema Eólico Qollpana.

El ministro Alarcón señaló que las energías alternativas, como la solar y eólica (con que se cuenta en menor número), no son rentables por su elevado costo e intermitencia.

76% de la generación eléctrica acapara ENDE Corporación, el restante 24 por ciento es generado por empresas privadas. La generación llega a 2.236 MW.

BIOMASA PUEDE GENERAR 200 MW

El presidente de la CEPB, Luis Barbery, declaró que los ingenios azucareros tienen el potencial de incorporar 200 MW a la oferta eléctrica a partir de la generación con biomasa (utilizando el bagazo de la caña) en un plazo de cinco a seis años. No obstante, indicó que es necesario realizar importantes inversiones, para lo cual se requiere de seguridad jurídica.

OPINIONES "Las energías limpias pueden ir desplazando la generación de electricidad a partir de gas natural, y parte de la instalación de los ciclos combinados tiene ese propósito". Joaquín Rodríguez. Presidente de ENDE "La energía que consumimos es subvencionada y el gas que gastamos al generarla tiene un precio menor respecto al que lo vendemos, eso nos complica". Jorge Franco. Colegio Ingenieros Eléctricos "Hay muchos proyectos hidroeléctricos. Queremos explotar todas las fuentes primarias de energía para contar con mayores ingresos". Rafael Alarcón. Ministro de Energías "Hasta el próximo año seguramente se van a estar generando alrededor de 60 a 70 MW de electricidad de la industria azucarera (con biomasa)". Luis Barbery. Presidente de la CEPB

SUBE OFERTA ELÉCTRICA PERO NO BAJARÁ COSTO AL USUARIO

La incorporación de los Ciclos Combinados en las plantas termoeléctricas de Entre Ríos (Cochabamba) y Warnes (Santa Cruz) permitirá incrementar la oferta de energía a más de 3.200 megavatios (MW) a fines de 2019, logrando así contar con un excedente superior a los 1.500 MW, informó el presidente Evo Morales durante la inauguración del proyecto Ciclos Combinados de la Termoeléctrica del Sur (Yacuiba), el pasado 8 de agosto.

Sin embargo, el ministro de Energía, Rafael Alarcón, explicó que el aumento de la oferta eléctrica en el país no será para reducir a la población el costo por el consumo de electricidad, ya que éste es subvencionado.

“La sostenibilidad de un sistema está basado en los ingresos que se genera, y los ingresos deben ser independientes, o sea, no se trata de exportar para subvencionar (…), tenemos que ir eliminando poco a poco las subvenciones”, señaló.

La oferta de energía eléctrica incrementará, según la autoridad, con la incorporación de los ciclos combinados que permiten generar más electricidad con la misma cantidad de gas. Además, destacó la inauguración de planta solar de Oruro, que este año adicionará 50 MW a la oferta nacional.

Destacó también la construcción de los parques eólicos San Julián, El Dorado y Warnes en Santa Cruz.