Thomas Bach: "En nuestro mundo olímpico no hay norte global y sur global"

La cantante estadounidense Lady Gaga salió de una estación de metro típicamente parisina, construida para la ocasión junto al Sena, para ofrecer la primera gran actuación musical sorpresa de la... Ver más Lady Gaga pone el cabaret en la ceremonia inaugural de los Juegos

Lo único que no podía controlarse, la lluvia, se presentó en la ceremonia inaugural de los Juegos de París y empapó de forma inclemente a deportistas, artistas, público y autoridades. Ver más La lluvia empapa la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos

Thomas Bach, presidente del Comité Olímpico Internacional (COI), afirmó este viernes que su preocupación por la seguridad en los Juegos de París 2024 no ha aumentado tras los sabotajes a la red... Ver más Bach, sobre sabotajes en trenes: "No me precupa; confiamos en las autoridades francesas"