TSE inscribe a Andrónico y Evo queda fuera; hoy se publica lista de habilitados

Dos fallos del Tribunal Constitucional (TCP) definieron ayer el destino electoral de dos candidatos a la presidencia. El primero obliga al Tribunal Supremo Electoral (TSE) a inscribir la alianza de Andrónico Rodríguez y el segundo a cerrar toda posibilidad de participación al partido que lleva a Evo Morales como postulante.

Por separado, los vocales del TSE, Tahuichi Tahuichi Quispe y Francisco Vargas, anunciaron que acatarán la decisión del TCP e inscribirán a los más de 300 candidatos de la Alianza Popular y ratifican el cierre a la participación del Partido de Acción Nacional Boliviano (PAN-Bol) que llevaba a Morales de aspirante.

En tanto, hoy el TSE publicará en su página web la lista definitiva de los candidatos habilitados e inhabilitados a la presidencia, vicepresidencia, senadores y diputados.

El vocal Tahuichi Quispe adelantó ayer que al menos el 63% de los candidatos están inhabilitados por no cumplir los 11 requisitos que prevé la ley; sin embargo, se abre una etapa para que los afectados puedan regularizar su documentación.

El TCP anunció que se determinó que se mantenga la inscripción del Movimiento Tercer Sistema (MTS), que forma parte de la alianza con Rodríguez para que participe en las elecciones.

Asimismo, el TCP decidió que se mantenga la cancelación de la personería jurídica de Pan-Bol, partido político que pretendía inscribir a Evo Morales como candidato presidencial.

Reacciones

Una vez conocida la determinación del TCP, Andrónico celebró ayer su habilitación como candidato. A tiempo de lanzar duras críticas contra el gobierno de Luis Arce, remarcó que tendrá “siempre presente” al expresidente Evo Morales, aunque él ya no lo quiera.

Rodeado de los dirigentes de la Federación Nacional de Cooperativas Mineras de Bolivia (Fencomin), el líder del MTS, Félix Patzi, y de sectores sociales, el titular del Senado dijo que se impuso “la fuerza de la razón” en la decisión asumida por el TCP.

“Tenemos que avanzar, queridos hermanos y hermanas, como un solo hombre. A partir de hoy, sin dudar, tenemos el vehículo, tenemos la llave y tenemos el piloto; a correr en este proceso electoral, pensando en Bolivia y la patria”, señaló.

En tanto, el expresidente Evo Morales también reaccionó a la determinación del TCP y escribió en su red social X “el plan del imperio se consuma mediante un Tribunal Constitucional que actúa como francotirador: restringe y habilita la participación electoral a pedido. La consigna es clara: entregar al gobierno a la derecha y legitimar la elección con candidaturas pactadas que cuiden sus espaldas”.

Órgano Electoral publica hoy la lista de habilitados

El vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Tahuichi Tahuichi Quispe, informó ayer que al menos 63% del total de los candidatos fue inhabilitado por no cumplir con los 11 requisitos exigidos por el Órgano Electoral. Estas candidaturas ahora deberán ser reemplazadas por las fuerzas políticas habilitadas para las elecciones del 17 de agosto.

“Adelantar que al menos el 63% de los postulantes está inhabilitado, es decir, solamente el 37% habría cumplido con todos los requisitos, es decir, con esos 11 requisitos que exige el TSE a cada candidato”, sostuvo Tahuichi, según reporte de Urgente.bo.

El vocal del TSE detalló que la cifra corresponde a más de 2.000 de los 3.190 postulantes registrados para los cargos de presidente, senadores y diputados, propuestos por las 10 organizaciones políticas habilitadas.

Para mayor precisión, el vocal anunció que hoy se publicará, en el portal web del TSE, la lista oficial de los habilitados e inhabilitados. De los 3.190 postulantes registrados el 19 de mayo, se sabrá quiénes están habilitados e inhabilitados.

PAN-Bol anuncia boicot electoral

La presidenta de Pan-Bol, Ruth Nina, calificó de aberración jurídica el fallo del TCP que retira la personería jurídica de su partido. Además, amenazó con no permitir la llegada de los candidatos a las comunidades para que realicen su campaña. “Si Pan-Bol y Evo no puede hacer campaña, ningún partido político lo va hacer en estos meses que quedan para las elecciones, no va a poder ingresar a ninguna comunidad, y mucho menos va a hacer campaña en las ciudades”, sostuvo Nina.