Aduana Nacional agiliza importaciones con nuevo módulo digital para la DAV

La Aduana Nacional presentó ayer el nuevo módulo de la Declaración Andina de Valor (DAV) para la digitalización de la Declaración Andina de Valor orientado a simplificar trámites, reforzar la transparencia y brindar seguridad jurídica en las importaciones.



El gerente general de la Aduana, Ronny Montalvo, destacó que la medida forma parte de una visión integral de transformación estatal. “No es solo un avance tecnológico es parte de una visión más amplia que es simplificar el proceso, fortalecer la institucionalidad y generar mejores condiciones para el desarrollo productivo”, afirmó.



El gerente nacional de normas, David Mamani, explicó que la DAV es un instrumento clave para determinar el valor en aduana de las mercancías importadas bajo estándares de la Organización Mundial del Comercio. Su digitalización permitirá reutilizar datos ya registrados en el sistema, evitando duplicidad de información y reduciendo tiempos. “La idea es recuperar la información en línea y facilitar el proceso”, precisó.



El gerente general de la Cámara Nacional de Comercio, Álex Zegarra afirmó que la iniciativa es una señal de mayor articulación público-privada. “Será bienvenida cualquier mejora que facilite su presentación y procesamiento”, señaló. Dijo que este documento define la base imponible de los tributos como declaración jurada.



El presidente de la Aduana, Alberto Soto de la Vía, manifestó que el desafío recae en los operadores. “El compromiso debe ser conjunto. Estamos facilitando el comercio exterior y trabajando para poner a Bolivia en el mundo”, indicó. La nueva herramienta se integra al Sistema Único de Modernización Aduanera (SUMA).