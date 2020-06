Denuncian a empresa que ejecuta una carretera en Pando

La Confederación Sindical de Trabajadores en Construcción de Bolivia (Cstcb), a través de una carta enviada al Ministro de Obras Públicas, Iván Arias, denunció una serie de vulneraciones de los derechos laborales en la Empresa Constructora Santa Fe, encargada de la construcción de la carretera Cobija–Puerto Rico, en el departamento de Pando.

Según el documento, la empresa no paga salarios desde enero, debido a que la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) también debe a la empresa tres planillas.

Los trabajadores afirman que el aguinaldo 2019 se pagó recién en marzo de 2020, “haciendo caso omiso del instructivo del pago doble si se pasa del 20 de diciembre”.

Denuncian, además, el descuento del 15 por ciento del segundo aguinaldo 2018 para destinarlo a la billetera móvil.

La carta menciona que la mayoría de los trabajadores no cuenta con un seguro de salud y los que están afiliados no gozan de atención médica porque la empresa no paga las cuotas respectivas. Tampoco hace los aportes a las AFP, pero sí el descuento mensual.