Viceministro dice que banca dispone del doble de dólares que el año pasado y ve "especulación"

Reclamos por las dificultades económicas de la Cooperativa de Telecomunicaciones Cochabamba R.L. (Comteco), “falta de transparencia” de la actual administración y acusaciones de “irregularidades” en... Ver más El sindicato y directivos de Comteco culpan a gestiones pasadas de líos económicos

El ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural, Néstor Huanca, informó que el Gobierno nacional está apoyando al sector artesanal, la micro y pequeña empresa del país a través de políticas... Ver más Gobierno apoya con Bs 3.132 MM de inversión al sector artesanal, la micro y pequeña empresa

La cotización de la onza troy de oro rompió todos los récords en abril de este año al llegar al $us 2.331,45, superando el pico alcanzado en marzo que fue de $us 2.158,01, reveló el boletín del... Ver más El precio del oro llega a $us 2.331,45 la onza troy, un nuevo récord