Gremiales y transportistas se movilizaron en el eje central por dólares y combustible

Gremiales y transportistas pesados marcharon y bloquearon en al menos tres departamentos para exigir que el Gobierno resuelva la falta de dólares, de combustible y que anule dos normativas observadas por los comerciantes.

Los transportistas bloquearon la carretera La Paz Oruro en el sector de Pastos Grandes. También hay bloqueos en Arroyo Concepción (frontera con Brasil) y en la ruta Yapacaní-Santa Cruz.

Los transportistas piden que se solucione la falta de dólares y de combustible.

En tanto, los gremiales marcharon en las ciudades de El Alto, La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. El sector también pide que se anule el decreto supremo 4372.

El representante de los centros comerciales privados de Cochabamba indicó que el motivo de las movilizaciones es para pedir al Gobierno la “abrogación de todas esas leyes que van en contra del comerciantado. La gente está muy molesta por todas estas leyes. A esto se suma el hecho de que no hay dólares y todo esto nos afecta mucho a los comerciantes. Estamos pidiendo que se abroguen las leyes que afectan a la propiedad privada, la facturación electrónica. Encima que no hay circulante, no hay dólares, no hay gasolina”.

En Santa Cruz, el transporte pesado salió en caravana de protesta mientras los gremiales realizaron una masiva marcha.

En La Paz, la marcha gremial bajó desde la ciudad de El Alto hasta el Ministerio de Economía.

El ministro de Economia, Marcelo Montenegro, afirmó que no falta combustible ni dólares y culpó de las filas a la especulación.