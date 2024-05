Gremiales marchan en Cochabamba y piden la abrogación de leyes que “van en contra del sector”

Los gremiales y otros sectores iniciaron una marcha este lunes en Cochabamba para pedir la abrogación de varias leyes que irían en contra del sector.

Instalados en la Brigada Parlamentaria, el representante de los centros comerciales privados de Cochabamba, indicó que el motivo de las modificaciones es para pedir al Gobierno la “abrogación de todas esas leyes que van en contra del comerciantado. La gente está muy molesta por todas estas leyes. A esto se suma el hecho de que no hay dólares y todo esto nos afecta mucho a los comerciantes. Estamos pidiendo que se abroguen las leyes que afectan a la propiedad privada, la facturación electrónica. Encima que no hay circulante, no hay dólares, no hay gasolina”.

El dirigente gremial indicó que esta es una primera marcha y que “seguramente vendrán otras, de acuerdo a lo que determinen las asociaciones. Estamos comenzando la lucha y creo que esto nos afecta a todos, al comerciantado, a los cuentapropistas”.

Según el dirigente, se buscaron varias vías de dialogo, pero “hasta ahora no hay diálogo, creo que están buscando cansarnos”.

El dirigente recordó que estas movilizaciones son en el país y que la confederación decidió salir a las calles.