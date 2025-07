Play off: San Antonio espera dar el primer paso con un equipo renovado

Con varias caras nuevas, entre ellos el exseleccionado nacional Adalid Terrazas y algunas ausencias, el plantel de San Antonio Bulo Bulo espera con optimismo el partido de ida de los play-off de la Copa Sudamericana. El equipo de Entre Ríos recibirá mañana la visita del colombiano Once Caldas con el que jugará desde las 20:30 en el estadio Félix Capriles de Cochabamba.

El objetivo del plantel boliviano es dar el primer paso, sumar la primera victoria y con buen margen de goles para esperar el choque de vuelta que será el 23 de julio en tierras colombianas donde intentarán liquidar el pleito en Manizales.

El nuevo entrenador del equipo de Entre Ríos, el venezolano Pedro D’Pablos alista un elenco ambicioso para ese cotejo, pues se anticipa el debut de los colombianos Antony Vásquez Arcila, Cristhian Camilo Valencia, los paraguayos Rodrigo López, Ariel Avalos y el uruguayo Máximo Alonso, además de Adalid Terrazas, quien se sumó al equipo el fin de semana.

Anoche, de manera sorpresiva, San Antonio anunció la incorporación del golero uruguayo Luca Giossa quien tiene 25 años de edad y según confirmó el club, está habilitado para el certamen internacional.

En tanto, se tendrá la ausencia de José Martines y Osvaldo Blanco, quienes decidieron dejar a la planilla que busca clasificarse a octavos de final de la Copa Sudamericana que se jugará desde el 12 de agosto.

San Antonio Bulo Bulo se enfrentará a Once Caldas después de caer en el estadio Félix Capriles ante ABB por 2 a 0 por la quinta fecha de la Copa Bolivia, en un partido donde no pudo mostrar sus mejores armas. Ayer, el plantel “santo” se entrenó en el colegio Tiquipaya, el entrenador Pedro D’Pablos definió el equipo con la mayoría de los refuerzos en el once titular.

Una terna ecuatoriana dirigirá el partido, Agustín Aragón será el árbitro colaborado por Cristian Lescano y Ricardo Baren.

Once Caldas

Mientras tanto, el plantel de Once Caldas ya se encuentra en Santa Cruz donde se pudo advertir algunas ausencias en la delegación como el caso de Jerson Malagón y Juan Carlos Díaz quienes se recuperan de sus lesiones y no acompañaron al grupo. Pero, está en el equipo, el goleador colombiano Dayro Moreno, por lo que llega con toda su artillería para el encuentro de Sudamericana.

Equipo

La delegación de jugadores que ya se encuentra en el país es la siguiente: James Aguirre, Joan Felipe Parra, Juan Felipe Castaño, Jorge Cardona, Jéider Riquett, Kevin Cuesta, Juan Pablo Patiño, Kevin Tamayo, Juan David Cuesta, Mateo García, Iván Rojas, Tomás García.

Completan la nómina: Juan Camilo García, Esteban Beltrán, Luis Sánchez, Alejandro García, Luis Palacios, Mateo Zuleta, Michael Barrios, Déinner Quiñones, Luis Felipe Gómez, Jefry Zapata y Dayro Moreno. Es entrenador del equipo, el experimentado Hernán Darío Herrera.