El dirigente Stephan Müeller quiere salvar a Wilstermann con un grupo de hinchas aportantes

La creación de un grupo de hinchas que invierta en el club Wilstermann es una de las propuestas de Stephan Müeller, un alemán que radica en Cochabamba y es presidente del club Exótico Premium.



“Los hinchas deben salvar a Wilstermann, que es un club muy importante de Cochabamba y toda Bolivia”, comentó el dirigente en una entrevista en TCN Sports.



La institución aviadora se encuentra en una grave crisis económica, que incluso compromete su existencia, por lo que surgen propuestas para que salga adelante, más allá de las acciones que de la dirigencia del club y Wilstermann 360 S.A, la empresa que administra la entidad deportiva.



“El proyecto que manejo es la creación de una entidad que agrupe a hinchas aportantes, que la institución tenga su personería jurídica y que cada integrante pueda efectuar un aporte único de cinco mil bolivianos”, comentó Müeller.



El dinero que se vaya a captar no se entregará directamente al club, será administrado por Müeller y serviría para que el club pague sus deudas e invierta en el primer equipo, en las divisiones inferiores y el conjunto femenino.



“Con este aporte se puede tener un flujo mensual que le permita a Wilstermann planificar y trabajar”, continuó Müeller, quien formaría parte del directorio del grupo de hinchas, cuyo nombre sería otro y firmaría un convenio con Wilstermann para plasmar el proyecto. La idea es captar más de cinco mil hinchas que aporten, que pueden recuperar su inversión.

Los aficionados podrán controlar la inversión

Si bien el grupo de hinchas no formaría parte de las decisiones de Wilstermann, tendría el derecho de hacer un control de su inversión económica y como beneficio Müeller plantea que cada socio aportante ingrese de manera gratuita a los partidos del equipo Rojo durante muchos años. Para poner en marcha este plan, ya se tuvo algunos contactos. Müeller recibe la colaboración de Christian Chávez, jugador del equipo.