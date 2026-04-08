Paz plantea YPFB sin vínculos con partidos políticos

El presidente Rodrigo Paz afirmó la necesidad de encarar una transformación estructural de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), con el objetivo de que la empresa estatal esté orientada al servicio del pueblo y al fortalecimiento de los sectores productivos.

Las declaraciones fueron realizadas este miércoles durante la Cumbre Ferroviaria desarrollada en Santa Cruz, en un contexto marcado por críticas desde distintos sectores debido a problemas con la calidad de la gasolina y denuncias de presuntos hechos de corrupción.

"Estaremos en la proyección de lo que debe ser la nueva YPFB para Bolivia, no una empresa estatal vinculada a un partido político y unas cuantas familias", sostuvo el mandatario, al cuestionar el actual modelo de gestión de la petrolera.

En esa línea, remarcó que se requiere "una empresa estatal que debe estar al servicio de su pueblo y al servicio de potenciar los sectores productivos de la patria", planteando un cambio de enfoque en el rol de la compañía.

Paz también anunció que sostendrá reuniones con distintos sectores sociales, entre ellos gremiales, cuentapropistas, transportistas y artesanos, con el fin de recoger propuestas y construir una visión conjunta de desarrollo económico.

La iniciativa busca reorientar el funcionamiento de YPFB hacia una mayor transparencia y eficiencia, con la meta de generar beneficios directos para la población y contribuir al crecimiento económico del país.