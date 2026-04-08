El TED alista credenciales para 730 autoridades electas en Cochabamba

Mientras en Cochabamba, Potosí, Pando y La Paz los Tribunales Electorales Departamentales (TED) alistan la entrega de credenciales a las nuevas autoridades subnacionales, en Santa Cruz, Beni, Oruro, Tarija y Chuquisaca se preparan a cumplir el calendario para la segunda vuelta.

Ayer el Tribunal Supremo Electoral (TSE), tras la conclusión del conteo de la repetición de votación en nueve mesas de Santa Cruz, confirmó la realización de la segunda vuelta en otros cinco departamentos.

El TED de Cochabamba anunció que todas las las autoridades electas recibirán sus credenciales el próximo 28 de abril, según la Resolución N. 0138/2026 emitida por el Tribunal Supremo Electoral.

En este departamento, un total de 730 autoridades electas, entre titulares y suplentes, recibirán sus credenciales, desde el gobernador, alcalde y concejales hasta los asambleístas por población y territorio.

En Cochabamba, las autoridades electas titulares son el Gobernador, 16 asambleístas por población, 16 asambleístas por territorio, dos asambleístas representantes de los pueblos indígenas, 47 alcaldes y 307 concejales.

El Gobernador electo de Cochabamba es Leonardo Loza de la Alianza Unidos Por los Pueblos (AUPP) y como el alcalde de la ciudad capital fue reelecto Manfred Reyes Villa por APB Súmate.

Pando

En Pando, 202 autoridades electas entre titulares y suplentes de la Gobernación y 15 municipios también recibirán sus credenciales.

En Pando se entregarán credenciales a más de 200 autoridades electas, de estos 119 son titulares: un Gobernador, un vicegobernador,

Regiones

Otro de los departamentos en el que está prevista la entrega de credenciales para el 28 de abril, es Potosí, donde se entregarán credenciales a 594 autoridades electas, de esta cantidad 318 son titulares: un Gobernador, 16 asambleístas por población, 16 asambleístas por territorio, un asambleísta representante de los pueblos indígenas, 41 alcaldes y 243 concejales.

El Gobernador electo de Potosí es René Joaquino de AS y el alcalde de la ciudad capital es Williams Cervantes Beltrán del MTS.

El Pando se eligió como gobernadora Gabriela de Paiva y como vicegobernador a José Luis Rodríguez, ambos del partido Libre. El alcalde de la ciudad de Cobija es Diego Suarez, también de Libre

En el caso de La Paz, aunque se anuló la segunda vuelta electoral la entrega de credenciales aún no tiene fecha oficial. El gobernador electo sería Luis Revilla.