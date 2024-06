Transporte pesado sindicalizado de Cochabamba no se sumará al paro

El secretario ejecutivo del transporte pesado sindicalizado de Cochabamba, Juan Quispe, ha informado que su sector no participará en el paro movilizado convocado por la Cámara de Transporte Pesado de Ruta Internacional y Nacional para los días 3 y 4 de junio.

Quispe explicó que su sector ha decidido no unirse a esta medida debido a los perjuicios que causan los bloqueos y protestas constantes.

"No vamos por la conducta del perjuicio, porque somos quienes reclamamos por este perjuicio constantemente, que no hemos trabajado", declaró a Radio Pío XII de la red Erbol.

Recordó que el año pasado enfrentaron constantes bloqueos y este año lo mismo, por lo que una medida de paro no se puede tolerar más y "no podemos ser también nosotros parte de la gente que se dedica a bloquear simplemente", señaló.

El dirigente hizo un llamado a los sectores movilizados para que presenten propuestas concretas al gobierno central, con el fin de atender sus demandas.

"No solamente es decirles no quiero esto, no quiero lo otro, sino hay que ir también con un proyecto de solución. Tenemos que exponer mediante los canales que tenemos para poder explicar y decirles también a los del gobierno qué vías de solución tenemos nosotros, qué propósito tenemos para resolver algunos problemas", enfatizó Quispe.

La posición del transporte pesado sindicalizado de Cochabamba refleja un enfoque en la búsqueda de soluciones prácticas y efectivas, alejándose de medidas que generen más conflictos y afecten el trabajo diario de sus afiliados.