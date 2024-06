Emapa sube oferta de arroz y alista ferias barriales, se hará control a acopiadores privados

Encarecimiento. El caso del tomate no es el único, y aunque los fenómenos climáticos no son la única causa serán determinantes en los próximos meses, cuando se coseche lo que ahora se está sembrando Ver más Restaurantes buscan opciones para no elevar precios ante el alza de insumos

La oferta de alimentos en Bolivia está garantizada y el Gobierno alista y desarrolla ferias para abastecer a canasta familia a precios y peso justo, por lo que la población "no debe alarmarse" y... Ver más Gobierno pide a la población "no alarmarse" y garantiza oferta de alimentos

Tras intensas negociaciones, finalmente, Fluxus, empresa brasileña de petróleo y gas adquirió Pluspetrol Bolivia, la operación se concretó el 6 de junio. Ver más Fluxus compra Pluspetrol Bolivia, propietaria de tres campos hidrocarburíferos en la cuenca Tarija-Chaco