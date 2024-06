Transporte pesado ratifica bloqueo indefinido si no recibe invitación de Arce

Durante el último trimestre, el precio de la carne de pollo ha estado por debajo del costo de producción, informó Iván Carreón, vicepresidente de la Asociación Departamental de Avicultores (ADA). Ver más La producción de carne de pollo fue a pérdida en último trimestre, dice ADA

Los militares desplazados a las diferentes estaciones de servicio tienen la misión de controlar que el combustible no sea desviado a actividades ilícitas, como parte de la estrategia destinada a... Ver más Gobierno garantiza combustible subvencionado y afirma que militares controlan estaciones para evitar desvíos

Con la inversión de $us 500 millones en bonos del Banco Central de Bolivia (BCB) y del exterior, la Gestora Pública obtendrá un rendimiento anual del 7% y una ganancia de $us 53 millones. Ver más Gestora defiende inversiones y afirma que obtendrá rendimiento anual del 7% y ganancia de $us 53 millones