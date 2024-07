BDP dice que crédito SiBolivia permitió reducir importaciones por $us 737 MM

Desde su lanzamiento en 2020, el crédito SiBolivia ha demostrado ser una herramienta efectiva para la reducción de importaciones en Bolivia, logrando un ahorro equivalente a $us 737 millones. Así lo informó Ariel Zabala, gerente general del Banco de Desarrollo Productivo (BDP).

El BDP, en conjunto con el Banco Unión, actúa como fiduciario del crédito SiBolivia, diseñado para proporcionar financiamiento de capital de operaciones y/o inversión a productores de bienes de consumo final o intermedio en los sectores agropecuario y manufacturero, con el fin de sustituir importaciones. Este crédito se ofrece con una atractiva tasa anual de interés del 0,5%.

Según un análisis del BDP, basado en datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), se ha observado una significativa reducción en los volúmenes de importación en varias industrias clave. Entre 2021 y abril de 2024, las importaciones agrícolas disminuyeron en un 26%, equivalente a $us 43 millones. La industria de alimentos experimentó una reducción del 31%, representando $us 230,3 millones, mientras que el sector de metalmecánica reportó una baja del 23%, equivalente a $us 456,6 millones. Por último, las importaciones de madera cayeron un 19%, sumando una reducción de $us 7,3 millones.

Zabala destacó que, hasta el 15 de junio de 2024, el BDP había colocado Bs 690 millones en beneficio de 6.490 unidades productivas que contribuyen a la sustitución de importaciones. La Paz lideró la colocación de créditos con un 35% del total, seguida por Santa Cruz con un 16% y Cochabamba con un 18%.

En términos de actividad, la agricultura y ganadería representan el 54% de las colocaciones de créditos, mientras que la industria manufacturera abarca el 45%.