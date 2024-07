Pozo exploratorio revela una nueva cuenca hidrocarburífera en el país

El pozo exploratorio Mayaya Centro X1, en el municipio paceño de Alto Beni, evidenció la existencia de una nueva cuenca hidrocarburífera, Subandino Norte que marcará una nueva era en la producción de petróleo y gas en Bolivia. Habrá una “producción inmediata” de líquidos y de gas, en tres años, reveló el presidente de YPFB, Armin Dorgathen.

Se trata de unos de los hallazgos más importantes de Bolivia en el último siglo, sólo comparable con el del Bermejo-2, en Tarija, el primer pozo petrolero del país descubierto en 1924 por la estadounidense Standard Oil Company y que actualmente continúa en operaciones.

“Encontramos otra cuenca, (como) la que habíamos encontrado en la parte de Tarija, en la parte de Santa Cruz, hace muchísimos años, hace 100 años, cuando se encontró el pozo Bermejo y empezó a desarrollar. Hoy YPFB encontró el Subandino Norte, que es una cuenca nueva, algo similar a lo que teníamos en el sur”, explicó Dorgathen, en una conferencia de prensa en Santa Cruz.

Esta nueva cuenca se extiende en el norte del departamento de La Paz, parte de Beni y de Pando.

Mayaya X1

El hallazgo fue realizado a través del pozo exploratorio Mayaya Centro X1. La estatal petrolera Yacimiento Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) invirtió cerca de 60 millones de dólares en el marco del Plan de Reactivación del Upstream (PRU) que inició en julio de 2021.

De acuerdo con Dorgathen, con este pozo “La Paz se convertirá en el quinto departamento productor de hidrocarburos”, lo que definió como un “hito histórico” en la historia de Bolivia.

Los trabajos exploratorios permitieron evidenciar que sólo en la estructura de Mayaya se cuenta con un potencial de 1,7 TCF’s (Trillones de pies cúbicos). Pero, además, Dorgathen reveló que en la zona hay “alrededor de cinco estructuras” similares a la de Mayaya por lo que en conjunto “estamos hablando de alrededor de un potencial de 7 TCF solamente en esta zona aledaña a Mayaya”.

“Es una cuenca que tiene un potencial muchísimo más alto. Estamos hablando de una segunda etapa, de una segunda era que vamos a tener de hidrocarburos en el país”, aseguró.

Bolivia empezó a sentir hace algunos años el descenso de su producción de gas natural, que fue su principal recurso de exportación, por el agotamiento de sus principales pozos situados en la región sudeste, que conforman los departamentos de Tarija, Chuquisaca y Santa Cruz.

La última certificación de reservas hidrocarburíferas bolivianas, que data de diciembre de 2018, indicó que el país tiene 10,7 trillones de pies cúbicos (TCF) de gas natural, mientras que un reporte del Ministerio de Hidrocarburos en 2019 estableció que descendieron a 8,7 TCF.

Será productivo en unos años

“Tomará por lo menos unos dos a tres años hasta que podamos tenerla (la producción del nuevo campo) conectada al sistema de ductos”, afirmó el presidente de YPFB, Armin Dorgathen.

El experto en hidrocarburos Álvaro Ríos estima que ese tiempo puede ser mayor porque “la zona está muy alejada de la infraestructura, o sea no hay oleoductos, no hay gasoductos, no hay plantas, incluso no hay caminos”.