YPFB afirma que provisión de diésel bajó en 22% por causas climáticas

La estatal YPFB reportó que la provisión de diésel disminuyó en 22%, en los últimos días, debido a factores climáticos que dificultan el ingreso del combustible a territorio nacional. El nivel del agua en la hidrovía Paraguay-Paraná descendió y las navieras interrumpieron el transporte de carga hacia puertos bolivianos, mientras que en Arica las marejadas evitan el descargue de tres buques, según información oficial.

“Este 22% de disminución genera estas filas. Esperamos hasta el jueves recibir el producto”, indicó el presidente de YPFB, Armin Dorgathen, ayer ante la prensa en la ciudad de Santa Cruz.

Dorgathen dijo que un 78% de la provisión de diésel se realiza con normalidad y que la distribución de gasolina no debería tener problemas. “Va a haber un retraso en la llegada (del diésel) y esto dependerá que aumentemos flujos en otros ingresos. Desde Paraguay y Argentina aumentaremos el ingreso de cisternas al país”, añadió.

En Arica se encuentra un buque de crudo y dos de diésel, dijo Dorgathen. “Los buques están listos para descarga, pero las condiciones climáticas y el tiempo de Arica nos exige esperar”.

El funcionario no mencionó que se tengan problemas de pagos por la falta de dólares a los proveedores, lo cual fue mencionado por fuentes extraoficiales.

El pasado fin de semana y ayer, volvieron las filas a algunos de los principales surtidores del país. Los conductores protestan por la falta de combustibles, algunos dirigentes ya convocaron a un ampliado para el viernes, mientras que otros planifican una reunión en los próximos días para asumir medidas.

“No hay diésel en los surtidores. Hay filas en todos los departamentos. El Gobierno ha mentido en su compromiso”, manifestó ayer uno de los dirigentes del transporte pesado, Hugo Ramos. “A falta de combustible y de divisas el transporte pesado está en riesgo de entrar en quiebra total”, añadió.

El presidente de la Cámara Boliviana de Transporte Nacional e Internacional, Germán Mercado, afirmó que “las filas están peores” y que se planea convocar a un ampliado, en los próximos días, para tomar determinaciones. Sin embargo, anticipó que ya se decidió que el flete del transporte pesado subirá en un 30%. “Eso lo han decidido las bases”, dijo.

La determinación, que se aplicaría desde la próxima semana, elevará aún más los precios de los productos importados y los insumos para la producción nacional.

“Están apareciendo muchas más filas y filas. En este caso, hay un incumplimiento de ese compromiso de abastecimiento del diésel”, manifestó Lucio Gómez, secretario ejecutivo de la Confederación de Choferes de Bolivia. “Nosotros tenemos un ampliado nacional que se realizará el viernes en Tarija, donde se tocarán estos temas correspondientes. ¿Qué es lo que está pasando en nuestro país? No podemos permitir que se acumulen mucho más las filas. Es generalizado, no hay un departamento que no tenga filas”.

El 25 y 26 de junio, en el Ministerio de Economía, representantes del Gobierno y del transporte firmaron un acuerdo de 12 puntos para suspender las medidas de presión que se anunciaban ante la falta de dólares y combustibles. Entonces, el transporte pesado había advertido con un bloqueo indefinido de caminos.

El punto 12 del acuerdo señalaba que “se garantiza el abastecimiento de combustibles para todos los sectores productivos”.



Las importaciones de combustibles en volumen, a mayo de 2024, cayeron en 9% con relación al mismo periodo de 2023.