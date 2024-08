Empresarios esperan tratar también déficit fiscal en diálogo con Gobierno

Por segunda ocasión en los últimos seis meses, el Gobierno ha convocado a la empresa privada a un diálogo. Este encuentro, anunciado por el presidente del Estado en su discurso del 6 de agosto, tiene un objetivo: “tratar la problemática del tipo de cambio, las exportaciones e importaciones, entre otras, por el impacto que enfrentamos”.

Los empresarios acogen la convocatoria como una iniciativa necesaria, pero, considerando el precedente del anterior encuentro, el mes de febrero, y los avances logrados desde entonces, consideran que el Gobierno debe tomar medidas con urgencia.

También estiman que el diálogo debe incluir temas referentes a la política fiscal.

Medidas urgentes

“Se han hecho varias propuestas como sector privado y lo que importa es que de una vez se puedan tomar medidas y definiciones desde el Gobierno para que esto empiece a cambiar. Si no se hace nada, vamos a estar semana tras semana con los mismos conflictos. Hace un tiempo se firmó un acuerdo, no se han cumplido la mayor parte de los puntos, se están volviendo a atacar estos temas, pero hoy día ya estamos con una situación bastante más compleja que hace cuatro meses, entonces creo que es urgente que se definan ya no solo esos puntos que deben resolverse, sino también medidas de mayor urgencia, porque estas otras medidas que se conversaron (en febrero), si no hay un shock inicial de una inyección de divisas, no van a tener el impacto esperado”, declaró el presidente de la Federación de Entidades Empresariales de Cochabamba (FEPC), Juan Pablo Demeure.

Por su parte, Amilkar Rocha, presidente de la Cámara de Industria, Comercio y Servicios de Cochabamba (ICAM), se pregunta: ¿Hasta cuánto va a subir el dólar? ¿En qué situación se encuentra el empresario que está todos los días desesperado porque no puede importar, porque se le acabó la materia prima y no puede producir?”.

Y agrega: “Esas son las respuestas que necesitamos de forma inmediata. La solución contextual del país viene por llevar dólares al Banco Central. Y esa solución todavía no se ha generado”.

Déficit fiscal

“Desde el sector exportador de Cochabamba, a través de la Cámara de Exportadores de Cochabamba, valoramos y apreciamos la apertura del Gobierno nacional a espacios de diálogo como el convocado para el próximo 14 de agosto”, señala Juan Carlos Ávila, presidente de la Cámara de Exportadores de Cochabamba (Cadexco) y segundo vicepresidente de la Cámara Nacional de ese sector.

“Como exportadores, hemos presentado alternativas específicas para mejorar la escasez de dólares e incentivar las exportaciones, y estamos dispuestos a profundizar el trabajo sobre estas u otras propuestas”, agrega.

Pero también llama la atención sobre “la importancia de implementar medidas adicionales que contribuyan a mitigar el déficit fiscal. (…), es importante plantear que de una vez se trate el gasto público, de nada sirve generar ingresos por las exportaciones si el déficit público cada vez se va incrementando”.

Al respecto, el presidente de la Federación de Empresarios Privados de La Paz, Rolando Kempff, refiere que “el déficit fiscal es de 5.000 millones de dólares, los que para una economía como la de Bolivia es una cifra elevada. Yo creo que se pueden plantear opciones para reducir el déficit fiscal en la forma correspondiente y podemos ver la alternativa”.

Perspectivas positivas

Si bien el déficit fiscal “es algo que hay que ir analizando en el ámbito nacional”, la economía tiene fortalezas, constata Kempff.

“La banca tiene unos 34.000 millones de dólares que es solvente y funciona de manera adecuada, a pesar de los problemas que se ha tenido en el país, esto nos muestra algo positivo para seguir adelante en este sentido y creo que la banca sigue dando préstamos sigue colocando dinero en el sistema lo cual es algo muy, muy importante muy adecuado.

Tenemos un déficit comercial que no es muy grande; en algún momento hemos tenido superávit (el mes de mayo), pero creo que a julio vamos a tener un déficit en comercio exterior pero no estamos hablando de cifras mayores”.



Respecto de la escasez de dólares, el líder empresarial paceño estima que si los organismos internacionales apuestan por Bolivia, podemos generar unos dos mil, tres mil millones de dólares, con lo cual se puede solucionar el tema”.

Aunque, agrega, “yo creo que va a ser difícil volver el dólar a 6,96 bolivianos. No puedo decir una cifra porque es aventurarnos Vamos a tener que ir a una media, tal vez, si hablamos entre 7, 8, 9, ya podríamos pensar en una economía más estable”.