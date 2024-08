Exportaciones de carbonato de litio caen; a junio se vendieron $us 520 mil

Las exportaciones de carbonato de litio de Bolivia han experimentado una significativa caída durante el primer semestre de 2024, lo que refleja un panorama desafiante para el país en el mercado internacional del litio. Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), Bolivia exportó sólo 50,6 toneladas de este metal blando, generando ingresos por $us 520.317. China fue el destino principal, absorbiendo el 99% de estas exportaciones.

El análisis de los datos muestra que las exportaciones bolivianas de carbonato de litio se concentraron en los meses de enero, febrero, mayo y junio. Durante junio, se registró el mayor volumen exportado, alcanzando el 99,7% del total en términos de volumen y el 99,4% en valor. Aunque la producción fue destinada a otros mercados, como Países Bajos, India y Corea del Sur, estos sólo adquirieron cantidades marginales, que variaron entre 8,5 y 104 kilos, pagando entre $us 499 y $us 1.443.

El mercado global

La dependencia de Bolivia en el mercado chino es evidente, dado que este país adquirió casi toda la producción exportada en el primer semestre. El precio promedio por tonelada de carbonato de litio en el mercado externo fue de aproximadamente $us 9.731, notablemente inferior al rango de precios informado en mayo, que fluctuaba entre $us 15.193,37 y $us 15.676,80, con un promedio de $us 15.435,08 por tonelada. Estos precios actuales representan una caída drástica desde los máximos históricos de más de $us 80.000 por tonelada métrica alcanzados en 2022.

En comparación con el mismo período del año pasado, Bolivia exportó 202,1 toneladas de litio por $us 6,6 millones, lo que representa una disminución del 75% en volumen y del 92% en valor. En el primer semestre de 2022, las exportaciones alcanzaron un récord de 433,5 toneladas, generando $us 23,5 millones. Estos datos reflejan la volatilidad del mercado de litio y los retos que enfrenta Bolivia para mantenerse competitivo.

Historial exportaciones

El historial de exportaciones muestra fluctuaciones significativas. En el primer semestre de 2018, se exportaron 30,2 toneladas por $us 0,56 millones, una cifra comparable con la de 2024. En 2017, sólo se comercializaron 10,1 toneladas, generando $us 0,11 millones. Durante el período 2019-2020, no se realizaron exportaciones debido a la pandemia de Covid-19 y las restricciones que esta impuso.

Proyectos

El 11 de junio, el presidente Luis Arce anunció que para 2025 entrará en operación la planta de producción de carbonato de litio con tecnología de Extracción Directa de Litio (EDL), ejecutada por una empresa rusa en el salar de Uyuni.

La presidenta de YLB, Karla Calderón, informó el mes pasado que se desarrolla gestiones técnicas y financieras para optimizar la producción en las plantas industriales de carbonato de litio y cloruro de potasio, además de implementar tecnología más eficiente.