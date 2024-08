Bolivia registra superávit de $us 155 millones en junio

La balanza comercial del país se recupera y en junio del presente año, por tercer mes consecutivo, registró un superávit que alcanza a $us 155 millones, destacó este lunes el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.

"¡Por tercer mes consecutivo, Bolivia tiene superávit comercial! (...). En abril, el superávit fue de $us 1 millón, en mayo de $us 37 millones y en junio de $us 155 millones", publicó esa cartera de Estado en sus redes sociales.

De acuerdo con el reporte oficial, las exportaciones bolivianas fueron mayores que las importaciones entre abril y junio del presente año, "tras varios meses de déficit en la balanza comercial", según el reporte de la agencia ABI.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), de enero a junio de 2024, las exportaciones de Bolivia llegaron a $us 4.314,5 millones. En tanto, en junio, las importaciones llegaron a $us 669,6 millones.

La balanza comercial es un indicador que mide la relación entre las exportaciones y las importaciones de un país en un determinado periodo. No incluye los servicios prestados a/o desde otros países ni tampoco los movimientos de capitales.

La diferencia entre exportaciones e importaciones es el saldo de la balanza comercial de un país, que puede ser de superávit comercial, si la diferencia es positiva; déficit comercial, si la diferencia es negativa, y en equilibrio.