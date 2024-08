Aumento del 50% en fletes de transporte afectará a los exportadores y camioneros

La decisión del transporte pesado nacional e internacional de incrementar el costo de sus servicios en un 50 por ciento tendrá un impacto perjudicial para el sector exportador, pero también para los mismos transportistas, señaló ayer a Los Tiempos Juan Carlos Ávila, presidente de la Cámara de Exportadores de Cochabamba y segundo vicepresidente de la Cámara Nacional de Exportadores de Bolivia.

Alza

El lunes, un ampliado nacional del transporte pesado decidió incrementar los fletes (tarifa de sus servicios) en un 50 por ciento.

Esa medida responde al reciente aumento del tipo de cambio del dólar en el mercado paralelo, lo que ha elevado significativamente los costos operativos del transporte, explicaron dirigentes de ese sector, según reporta el diario Correo del Sur.

El presidente de la Cámara Boliviana de Transporte Nacional e Internacional, Héctor Mercado, dijo que “lo más preocupante es lo que está pasando con (...) los dólares, ocasionando bastante controversia”.

La escasez de la divisa estadounidense y su elevada cotización en el mercado paralelo provocan incrementos en los insumos que consumen los transportistas. “Por ejemplo, el aceite subió de 750 a 1.350 bolivianos” refiere, sin especificar el volumen.

Perjuicio

“Eso afectará terriblemente a la competitividad de los exportadores, porque el encarecimiento de los fletes va a incidir en los costos de producción de los exportadores”, aseguró Ávila al respecto.

Ese perjuicio no se limita al sector exportador, agregó el empresario y líder de ese sector, “porque si a mí me suben el flete en un 50 por ciento, yo tengo que recalcular mis precios y mi comprador me dice a ese precio ya no me interesa, entonces pierdo yo como exportador y pierden ellos como empresa de transporte”.

Ávila estima que el perjuicio provocado por el alza determinada por el transporte pesado tendrá un impacto significativo para ese sector, pues “las exportaciones han bajado y las importaciones también y en mayor magnitud, mucho más que las exportaciones por eso que ahorita la balanza comercial es positiva”.