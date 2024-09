Tuto alerta que Arce quiere agarrase los dólares de los exportadores y la remesa de los bolivianos

El expresidente Jorge Tuto Quiroga advirtió este domingo que el presidente Luis Arce pretende "agarrarse los dólares" de los exportadores, remesas y depositantes mediante la estrategia de la "entrega obligatoria de divisas", la cual no fue descartada por el mandatario ante una posible necesidad económica.



"El jefazo fraudulento Evo y su cajero servil han agotado el gas y nuestras reservas en el Banco Central de Bolivia. En el año que le queda, Arce quiere apoderarse de tus dólares, los de exportadores, agropecuarios, remesas y depositantes. En 2025 debemos salvar al país de dos décadas de saqueo", escribió Quiroga en su cuenta de X.



La propuesta de entrega obligatoria de divisas fue mencionada por el presidente Arce en una entrevista con un medio español, donde aclaró que, aunque no es una medida oficial del gobierno, no la descarta y deja abierta la posibilidad de implementarla. "Si la economía lo requiere, podríamos aplicar la entrega obligatoria de divisas, que es muy diferente al control de divisas", afirmó.



El gobierno necesita contar con divisas para financiar la compra de combustible y garantizar la entrega de dólares a varios sectores comerciales que planean realizar marchas de protesta simultáneas en todo el país este lunes.



Quiroga señaló que la crisis económica actual es resultado del despilfarro de 120 mil millones de dólares provenientes de las ganancias del gas, las reservas internacionales en dólares y oro, los depósitos de los ahorristas y los derechos especiales de giro del Fondo Monetario Internacional.



Criticó que, en medio de esta profunda crisis, la presidencia del Estado cuente con nueve aviones, de los cuales dos Jet Falcon fueron utilizados por los masistas para respaldar la cuestionada reelección de Nicolás Maduro en Venezuela.



"Ahí se combinan el gasto fiscal, el despilfarro de dólares y el servilismo a su patrón tiránico. Saqueadores Maduristas", afirmó Tuto Quiroga, quien aseguró que a medida que avanza la crisis, se incrementará el costo de un eventual plan de salvataje macroeconómico que deberá enfrentar el próximo gobierno.