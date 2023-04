Tuto Quiroga acusa de complicidad a la comisión de la CIDH

El expresidente y excandidato Jorge "Tuto" Quiroga cuestionó este domingo el informe preliminar de la comisión “in loco” de la CIDH al señalar que se convirtió en cómplice de los gobiernos del MAS.

“Informe preliminar de misión "in loco" - de @CIDH- deja sabor a muy poco. Su silencio, ante la persecución judicial, es esa "neutralidad" que elige el lado del opresor. La "C" de Comisión, en #Bolivia, se convirtió en "C" de Complicidad con Arce y Evo. Penoso”, manifestó en su cuenta de Twitter.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizó una visita “in loco” a Bolivia esta semana y reunió con una diversidad de sectores. Al final de su recorrido instó a una reforma judicial.