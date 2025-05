Emilio Sánchez Vicario compartirá sus experiencias del tenis en Bolivia

Emilio Sánchez Vicario, considerado en España y en el mundo como una de las personas que mejor comprende al tenis y quien en su etapa de tenista profesional llegó a ser el número de uno del mundo en dobles, además medallista olímpico, estará en Bolivia y en La Paz, como parte de los festejos del Club de Tenis La Paz por sus 100 años de vida.



El Club de Tenis La Paz celebra sus cien años de vida el 22 de junio de este año y decidió gestionar la llegada de un tenista de élite mundial, según confirmó el directivo Ricardo Aguirre, quien se contactó con varias figuras del tenis para una visita a La Paz y el más asequible a esta iniciativa fue el español Emilio Sánchez Vicario.



¿Quién es Emilio Sánchez Vicario? Nació en Madrid, el 29 de mayo de 1965, es un extenista español, quien fue el mayor exponente del tenis de su país en la década de los 80, tuvo una trayectoria notable en individuales y sobre todo, en dobles, incluso llegó a ser número 1 del mundo.



Actualmente posee en Miami, España y Dubái escuelas de tenis junto a su compañero de dobles Sergio Casal, a quienes también colaboran sus hermanos y extenistas Javier y Arantxa Sánchez Vicario. Ha desempeñado la labor de comentarista para Televisión Española, entre algunas de las actividades de este notable referente del tenis mundial.



En 2008, fue el capitán español de Copa Davis que logró alzarse con la tercera de la historia para España y tras la final ganada en Argentina anunció que dejaba de ser el capitán. El diario Marca le hizo una entrevista el año pasado y lo califica como uno de los mejores capacitadores en el mundo del tenis: “Emilio Sánchez Vicario es una de las personas que mejor comprende el tenis profesional. Desde todos los ángulos, como corresponde a toda una vida en el mismo, como joven aspirante, ‘Top10’ ATP, número 1 del mundo en dobles, entrenador -capitán ganador de Copa Davis- y ahora uno de los formadores de tenistas más prestigiosos del mundo además de promotor de torneos de base, tanto de tenis como de tenis adaptado a través de su Fundación. Recientemente incluído en el ‘Hall of Fame’ de los entrenadores, Emilio Sánchez Vicario no vacila en señalar aquello que puede -y debe- mejorarse en el tenis”.



Con ese impresionante palmarés llega esta semana a La Paz. “Él maneja públicos, profesores, tiene tres academias, puede hablar con los socios, es una persona muy accesible y abierta, porque no todos los número uno del mundo pueden hacer eso, por ejemplo Guga Kuerten me dijo yo no hago eso, no doy charlas, exposiciones, nada, entonces pagarle para que venga a hacer nada, difícil; Ivan Lendl me dijo yo no quiero ni conocer Bolivia, no me interesa…”



Pero, Aguirre dijo que con Sánchez Vicario se sacaron “la lotería”, porque es “completo”: “él va a venir a dar un curso a profesores, alumnos del Club de Tenis La Paz, les va a enseñar las metodologías modernas, va estar con los chicos a quienes va a potenciar en su juego; luego compartirá charlas con todas las escuelas del club, sea de fútbol, tenis, etc, va a compartir experiencias”. Además, sus actividades incluyen la posibilidad de dar charlas a las damas del CTLP, y las personas mayores del club, los socios que juegan tenis. Las actividades están organizadas para el 14, 15, 16, 17 y 18 de mayo.



El 18 de mayo, cuando cae domingo se tiene previsto organizar un festival grande donde se “abrirá” el club en la cancha central del CTLP.



“Es un lindo regalo para los socios, profesores, alumnos, Emilio Sánchez llega para ver y compartir con todos, va a tener almuerzos, cenas, contará sus experiencias con todos los socios, cómo ha sido número uno en dobles, número siete en singles”, dijo.

Sánchez compartirá una diversidad de temas

Actualmente, Sánchez Vicario está en Europa, en el Abierto de Roma, tras lo cual llegará el miércoles 14 de mayo a La Paz, por la madrugada. Luego de su descanso, las actividades del español comienzan el jueves 15. Este día se inician sus actividades con una clínica de profesores por la mañana, por la tarde tiene una clínica con los alumnos de la escuela. Posteriormente, el viernes 16 tiene una serie de charlas con los socios del CTLP.



El sábado su agenda establece charlas con las damas y gente mayor del CTLP. Se abordará temas en los diversos deportes, no sólo tenis, sino fútbol, basquetbol y con temas de nutrición, ejercicios, desempeño y manejo de carácter.



“Es lo que siempre pedimos, que la mentalidad del boliviano cambie, siempre decimos que nos falta el centavo para el peso”, indicó Aguirre.



El domingo 18 se realizará un festival en la cancha principal, con invitaciones a todas las escuelas de La Paz y Bolivia, asociaciones y federaciones a fin de que se pueda compartir con Emilio Sánchez Vicario, y una posterior firma de autógrafos.



“Es seguro que vamos a aprovechar muy bien la presencia de un formador y ex tenista que estuvo en la élite del tenis mundial”, remarcó el directivo Ricardo Aguirre.



La Emilio Sánchez Academy , tiene como misión dar oportunidades a través del tenis y la educación. Por sus aulas y pistas –desde Barcelona a Naples (Florida), se han formado durante años más de 10.000 estudiantes de más de cien nacionalidades. Entre ellos, figuras que han conseguido carreras exitosas en el tenis profesional como Andy Murray, Grigor Dimitrov, Svetlana Kuznetsova o Daniela Hantuchova, entre otros.