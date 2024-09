Empresarios: Faltan condiciones para mejorar la balanza comercial

El sector privado enfatizó que el Estado no ha generado las condiciones necesarias para mejorar las exportaciones y aumentar la inversión de las empresas en el país. Por el contrario, se lo ha marginado de la economía mediante políticas que buscaban el protagonismo exclusivo del partido en función de gobierno.



Esta postura, compartida por analistas económicos, se manifestó luego de que el presidente Luis Arce señalara el pasado domingo que la balanza comercial del sector privado ha sido negativa desde al menos 2007, y que el principal sostén del ingreso de dólares al país han sido las exportaciones del sector público, principalmente la venta de gas.



“Cuando al sector público le va mal en la generación de dólares, le va mal a toda la economía, porque ya no hay quien pueda satisfacer la demanda de dólares”, afirmó Arce en su discurso presidencial.



El mandatario subrayó que, desde 2007, las exportaciones del sector privado siempre han sido menores que sus importaciones, mientras que el sector público mantuvo un saldo comercial positivo (ver infografía). Sin embargo, esto cambió en 2023, debido principalmente a la caída en la producción de gas natural. Esta situación ha agravado el déficit comercial global, aumentando la escasez de dólares y profundizando la crisis económica.



Al respecto, el presidente de la Cámara Nacional de Exportadores de Bolivia (Caneb), Danilo Velasco, recordó que la caída de las reservas internacionales netas (RIN) se debe a la reducción en las ventas de gas —dependientes del sector público—, y afirmó que el sector privado ha enfrentado condiciones adversas como resultado de las políticas públicas.



Entre las dificultades señaladas, Velasco destacó el tipo de cambio fijo, el cual ha restado competitividad a la producción boliviana, mientras los países vecinos devaluaban sus monedas. Además, mencionó la necesidad de seguridad jurídica y medidas que atraigan inversión extranjera, así como señales claras de que en Bolivia se pueden hacer negocios sin enfrentar riesgos.



“Tenemos diferencias con el discurso de Arce, pero buscamos coincidencias para salir de la crisis”, afirmó el representante de los exportadores, reconociendo que, aunque se han tomado medidas para fomentar las exportaciones, estas podrían no ser suficientes.



Por su parte, el presidente de la Cámara Nacional de Industrias (CNI), Pablo Camacho, señaló que en los últimos años el empresariado ha sido “cohibido” debido a la falta de condiciones para la inversión privada.



“No se puede responsabilizar a los privados por la falta de inversión. No hay seguridad jurídica, y la Bolivia del futuro necesita una normativa adecuada. El Gobierno debe buscar soluciones, no culpables”, aseveró.



El economista Joshua Bellott, por su parte, instó a analizar las causas que han llevado al sector privado a importar más de lo que exporta. Según su opinión, entre las razones destacan la “apropiación” estatal de los recursos naturales, el desplazamiento de la inversión privada, la informalización de la economía, la falta de seguridad jurídica, la burocracia en los trámites comerciales, y la “extorsión” a los empresarios mediante impuestos y otros cobros.



“La economía es como una torta que debe repartirse entre varios invitados, y en nuestro país el invitado más gordo ha sido el Estado, que se ha comido la mayor parte de la torta”, expresó Bellott.



El analista también recordó que Bolivia es un país altamente dependiente de las importaciones, lo que incluye insumos y materias primas fundamentales para la producción nacional. “El modelo económico nos ha vuelto dependientes de las importaciones baratas, favorecidas por un tipo de cambio fijo y la excusa de la bolivianización”, concluyó.

Se necesita fuerte inyección de divisas



El presidente de la Federación de Empresarios Privados de Cochabamba (FEPC), Juan Pablo Demeure, manifestó que las medidas a corto plazo impulsadas por el Gobierno no serán suficientes para solucionar la crisis económica.



“Los decretos no serán suficientes. Mientras no haya una inyección fuerte de dólares en el país, se desacelerará la economía y la presión inflacionaria será cada vez más fuerte, pudiendo llegar a fin de año con cifras de dos dígitos en inflación”, dijo Demeure.