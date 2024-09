Rueda de Negocios Internacional 2024 cierra con $us 95 MM en intenciones de negocio

La Rueda de Negocios Internacional 2024, organizada por la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco), cerró con éxito tras alcanzar $us 95,2 millones en intenciones de negocio.



Este encuentro, celebrado del 25 al 27 de septiembre, se ha convertido en un referente en el ámbito empresarial latinoamericano, brindando a empresarios y emprendedores la oportunidad de expandir sus redes y explorar nuevos mercados.



Durante las tres jornadas, se llevaron a cabo un total de 7.520 reuniones empresariales, que generaron importantes acuerdos y conexiones estratégicas. En la primera jornada, se concretaron 3.384 reuniones, resultando en $us 45,70 millones en intenciones de negocio.



Para el segundo día, el número de citas alcanzó las 6.091, sumando $us 76,16 millones. El evento concluyó con un total de $us 95,2 millones, impulsando significativamente la economía regional y nacional.



Más de 600 empresas de 16 países participaron en esta edición, entre ellas representantes de sectores como alimentos, minería, logística, cosméticos, construcción e industria audiovisual.



Un claro ejemplo del alcance de esta rueda de negocios fue la delegación chilena, que contó con 40 empresarios provenientes de Arica, Parinacota y Tarapacá, quienes lograron establecer contactos claves para incursionar en el mercado boliviano.



"Una vez más, la Rueda de Negocios Internacional Bolivia demostró ser un encuentro empresarial efectivo para la región latinoamericana. En donde las alianzas prosperan, los negocios se cierran y los contactos se multiplican", afirmó Ricardo Reimers, gerente de operaciones de Cainco, quien destacó el compromiso de la institución de seguir impulsando iniciativas que conecten a Bolivia con el comercio internacional.



Este evento no solo reafirma su importancia como plataforma de cooperación empresarial, sino que también refuerza el papel de Cainco en la promoción del crecimiento económico, incluso en tiempos desafiantes.



La Rueda de Negocios Internacional Bolivia se consolida, así como un hito clave para el impulso de nuevas oportunidades comerciales a nivel regional y global.