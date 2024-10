Cisternas distribuyen 1,5 millones de litros de combustible a estaciones de servicio de La Paz y El Alto

Luego de superar el bloqueo en Arica, una caravana de cisternas llegó a la planta de Senkata y desde ahí se realizará este domingo la distribución de 1,5 millones de litros de gasolina Especial Plus, gasolina Premium Plus y gasolina Ultra Premiun Plus a las diferentes estaciones de servicio en La Paz y El Alto, informó el gerente de Comercialización de YPFB, Jorge Callaú.

“Se hacen los despachos de diésel y gasolina para abastecer después que llegaron cisternas que estaban varadas entre Tambo Quemado y Arica”, dijo Callaúa Bolivia Tv.

Las cisternas lograron cruzar el bloqueo de trabajadores de Quiborax, en la ruta a Arica, Chile, hasta llegar a la planta de Senkata gracias a gestiones del Gobierno y del propio presidente Luis Arce, quien el sábado sostuvo una conversación telefónica con su homólogo de Chile, Gabriel Boric, solicitando que interceda para levantar el bloqueo.

La planta de almacenaje Senkata operará las 24 horas, sin embargo, esto no terminará en un día con las filas que se registran en las estaciones de servicios, por lo que instó a la población que requiere combustible, consumir solo lo necesario y sobrecargar para evitar una sobredemanda.

El director ejecutivo de la Autoridad Nacional de Hidrocarburos (ANH), Germán Jiménez, explicó que se realizarán tres despachos de combustible hasta las 21h00 de este domingo.

“Debemos informar a la ciudad de La Paz de que ya se está formulando un primer lote que va a ser despachado a estaciones de servicio, es toda la garantía de que va a llegar a las estaciones de servicio un segundo lote durante la tarde que también están ingresando cisternas y una gestión más que ha hecho Yacimientos, es mandar gasolina por ducto de Cochabamba a La Paz, esto va a ser un tercer lote que va a ser despachado a partir de las 21h00 y 20h00”, precisó Jiménez.

La demanda del departamento de La Paz es de 1,9 millones de litros por día, sin embargo, debido al bloqueo en Arica por trabajadores de la empresa Quiborax se obstaculizó el ingreso de cisternas al departamento de La Paz y el occidente del país.

Informó que cada día a través de Arica, Chile ingresan 100 cisternas con combustible que equivale casi a 3,2 millones de litros.

A esto se sumó el bloqueo de los seguidores de Evo Morales que obstaculizan el tránsito de más de 500 cisternas cargadas de más de 16 millones de litros de carburantes.

Además hay otras 1.000 cisternas que están en el exterior y en la frontera.