Tres factores ocasionan que el precio del pollo supere los Bs 20, afirma ADA

Cochabamba enfrenta un alza en el precio del pollo debido a los bloqueos, a la presencia de intermediarios y a la menor oferta, explica la Asociación Departamental de Avicultores (ADA). La situación empujó a un paro de 24 horas de los comercializadores de carne de pollo, quienes advierten que, de no regularizarse el suministro, extenderán las protestas en el país.



El vicepresidente de la ADA, Iván Carreón, informó que, pese a un acuerdo previo con la Asociación Departamental de Comercializadores de Carne de Pollo de Cochabamba (Adecopo), los precios han superado los límites establecidos. Inicialmente, se pactó un precio de 15,50 bolivianos por kilo para los comercializadores y un tope de 17 bolivianos para el consumidor final. No obstante, factores como la escasez del producto, la presencia de intermediarios y los bloqueos en rutas provocaron que el precio se incremente hasta los 20 bolivianos por kilo en mercados mayoristas.



Carreón explicó que los lotes de pollo que actualmente abastecen a Cochabamba fueron adelantados de la producción destinada para la próxima semana. Este adelanto causó vacíos en el suministro que presionan al alza de precios. Además, los bloqueos en zonas productivas, como Mizque, dificultan el traslado de las aves, provocando incluso la muerte de algunas debido a la falta de acceso al mercado.



Otro factor que agrava la situación es el mercado negro de insumos, cuyos altos precios han incrementado el costo de producción para los avicultores. Carreón enfatizó que la intermediación en la cadena de distribución también influye en la variación de precios, ya que los productores reciben diferentes ofertas, lo que dificulta estabilizar el mercado. Aun así, la ADA reporta que, en promedio, se distribuyen un millón de pollos semanalmente, aunque la semana pasada se adelantaron 200.000 unidades, lo que augura una reducción en la oferta en los próximos días. Si persisten los problemas logísticos, podría generarse un desabastecimiento.



El paro de 24 horas de los comercializadores de pollo incluyó la suspensión de actividades en los puntos de venta de Cochabamba. El presidente de Adecopo, Edwin Hilari, instó al Gobierno a intervenir en la liberación de rutas y facilitar el transporte de productos. “Sólo queremos trabajar; necesitamos que el Gobierno desbloquee las carreteras”, afirmó el dirigente, quien anticipó que, de no obtener respuesta, el sector analizará un paro de 48 horas con respaldo nacional.

El pollo en Santa Cruz vale Bs 7,5



En Santa Cruz, los avicultores están vendiendo el kilo de pollo a 7,50 bolivianos a los comercializadores, debido al bloqueo de carreteras, que les impide llevar su producto a Cochabamba y otros mercados del interior, reportó ADA de Cochabamba.

En los mercados de la capital cruceña, las amas de casa pueden encontrar el pollo hasta en 11 bolivianos el kilo, mientras que en Cochabamba el precio alcanza hasta los 24 bolivianos, superando incluso el costo en La Paz.