Gobierno se reúne con varios sectores para identificar dónde se eleva el precio de la carne de res

Después de que comercializadores de carne declararon un paro indefinido en la venta del alimento, el Gobierno tiene programado reunirse con la Federación de Ganaderos de Santa Cruz (Fegasacruz) y con los centros de remate, para identificar donde se registra la elevación de precio.

El viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y del Consumidor, Jorge Silva, indicó que ya se habían reunido con la Confederación Nacional de Trabajadores en Carne de Bolivia (Contracabol) y los empresarios que se dedican a la exportación del alimento.

“Nos reuniremos con los ganadores, que son los producen, faltan los centros de remate, son varios eslabones que deben ser atendidos para identificar donde está el problema. Estamos trabajando pero se declara paro indefinido y eso es atentatorio para la población”, dijo Silva en Bolivia Tv.







El Gobierno aseguró estar cumpliendo con los compromisos asumidos con el sector, priorizando el abastecimiento y control de precios de la carne de res en todo el país. Según Silva, las mesas técnicas abordan preocupaciones sobre el precio kilo gancho y la calidad de la carne disponible en el mercado, presuntamente afectadas por la exportación del producto.







"No se puede jugar con el hambre del pueblo, ni utilizar un producto tan esencial de la canasta familiar con fines políticos. No vemos otra razón, que no sea un fin político, detrás de este paro", afirmó el viceministro.

Contracabol alega que las exportaciones de carne han incrementado los precios internos y reducido la calidad del producto ofrecido a los consumidores.