Bolivia formaliza su ingreso a los Brics y apunta a fortalecer su economía

El Gobierno promulgó ayer cinco decretos supremos destinados a reducir aranceles para la importación de bienes de capital y carburantes, además de otorgar incentivos tributarios al sector empresarial... Gobierno reduce aranceles e impulsa incentivos tributarios con 5 decretos

Bolivia destinó 2.381 millones de dólares en 2024 para la importación y subvención de combustibles, según reveló el presidente del Banco Central de Bolivia (BCB), Edwin Rojas, durante la presentación... Bolivia gastó $us 2.381 millones en subsidios a combustibles en 2024

El Banco Central de Bolivia (BCB) informó este jueves que las Reservas Internacional Netas (RIN) del país hasta el 31 de diciembre de 2024 alcanzan a $us 1.976 millones, una cifra superior en $us 267... Reservas Internacionales crecen $us 267 millones en 2024 y llegan a $us 1.976 millones hasta diciembre