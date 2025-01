YPFB niega que mezcla de etanol con gasolina supere el 12%, y reprocha "información irresponsable"

El analista económico Martín Moreira cuestionó a Fitch Ratings y señaló que “parece” que esta entidad no tomó en cuenta varios datos clave, por lo que su calificación otorgada no refleja la realidad... Ver más Analista cuestiona a Fitch Ratings y señala que su calificación no refleja la realidad económica

Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) informó que avanza con la socialización de los contratos para industrializar este recurso y que se prevé utilizar el 1,64 por ciento de las reservas. Ver más YLB socializa contratos de litio y dice que usarán el 1,64% de las reservas

A pesar de la invitación al diálogo que realizó el Gobierno el viernes, los sectores productivos han rechazado asistir hasta que la norma del PGE referida a los decomisos no sea derogada, informaron... Ver más Pese a invitación, rechazan diálogo sobre decomisos