Cisterneros cumplen paro, mantienen vigilia en Santa Cruz y suspenden importación de combustibles

Decenas de choferes de camiones cisterna realizan este jueves una vigilia en la zona de Río Seco de Santa Cruz y anunciaron que dejarán de enviar unidades al exterior para transportar combustibles al país. En cumplimiento del paro anunciado, suspendieron los viajes a países vecinos para traer combustibles, según el reporte del portal Visión 360.

"No es que no queremos viajar, es que no podemos, para nosotros los números están en rojo. El paro que iniciamos hoy tiene carácter indefinido", declaró uno de los choferes a Unitel.

La Federación de Empresarios Cisterneros del Oriente exige el inmediato incremento de los fletes para la importación de combustible y reclama el constante aumento de sus costos operativos.

YPFB, por su parte, pidió a los movilizados que cumplan su contrato vigente hasta julio. Caso contrario, advirtió con rescindir estos convenios y abrir a otras empresas las operaciones.

En la vigilia "no existe un bloqueo", sino un control de las mismas empresas para que "se cumpla una resolución de asamblea, de no despachar unidades vacías", expresó Sergio Koski, dirigente que participa de la protesta.