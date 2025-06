Juan Carlos Medrano: “No queremos una Asamblea que solo defienda los intereses de un partido”

Juan Carlos Medrano dice con mucho orgullo que ha metido a 22 personas a la cárcel por temas de corrupción, incluso con todo el sistema judicial y la alcaldía de Santa Cruz en su contra, asegura.



Y es este compromiso contra la corrupción la principal carta de presentación que tiene el candidato a la vicepresidencia por Autonomía Para Bolivia (APB-Súmate) que junto a Manfred Reyes Villa como postulante a la presidencia forman el binomio rumbo a las elecciones del 17 de agosto de 2025.



Medrano es concejal en el municipio de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra y conocedor, como él mismo asegura, de la problemática del departamento cruceño y del todo el oriente en general.



El candidato se considera como un factor de renovación en el ambiente político boliviano frente a otras candidaturas y considera que una de las tareas fundamentales de su futura gestión, en caso de llegar al Gobierno, es terminar con “20 años de sistema” socialista que solo “ha hecho daño al país”.



Entre otros temas, en esta entrevista con Los Tiempos el candidato de Súmate asegura que entre las prioridades de su Programa de Gobierno está la estabilización y la reactivación de la economía con el ingreso de divisas y el fomento a la inversión extranjera.

Los Tiempos (LT).- ¿Cómo estableció contacto con Manfred Reyes Villa para consolidar la candidatura?



Juan Carlos Medrano.- Tomamos contacto con Manfred Reyes Villa para conocer cómo hacía el manejo de la ciudad de Cochabamba y el tipo de gestión pública que está haciendo y a partir de eso empezamos a cruzar algunas ideas.



Fueron pasando los meses, se acercaron las elecciones y en algunas de las reuniones yo le comenté que se tiene que buscar senadores y diputados en Santa Cruz que puedan apoyarlo y tengan los mismos ideales.



Reyes Villa comentó que estaba buscando un candidato a vicepresidente y entre chiste y chiste yo le dije “oiga capitán tómeme en cuenta”, sin saber obviamente que la posibilidad se pudiese dar.



Entre charla y charla se fueron acercando los días y al final de una forma más seria me dice “mira Juan Carlos, ¿aceptaría el reto? Y yo le dije claro, porque estaba en las listas y en las encuestas.



Ahí me entero oficialmente que se me había tomado en cuenta en las listas como candidato a la vicepresidencia.



LT.- De consolidarse su triunfo electoral y su llegada al Gobierno, le espera grandes desafíos. Le espera una asamblea legislativa dispersa y fragmentada ¿Cómo lidiar con esa pluralidad de voces con la que se va a enfrentar?



JCM.- Estamos seguros que vamos a ser Gobierno este año. Yo creo que el país está cansado del socialismo y de la gente que el 2020 tiró por los suelos la lucha de todos los bolivianos para recuperar la democracia y el estado de derecho.



Esas personas que acompañaron al Gobierno transitorio, en lugar de solucionar problemas, se vieron envueltos en hechos de corrupción.



No sanearon el padrón electoral, no frenaron los hechos de corrupción que fueron públicos.



Esta gente que traicionó la lucha boliviana también es parte de este socialismo que en lugar de permitir que el país se desarrolle han empobrecido a los bolivianos.



Una vez que asumamos el Gobierno seguramente encontraremos muchos pensamientos distintos e ideologías en la Asamblea Legislativa.



Sin embargo, creo que en este momento y sin importar el color político, a todos los bolivianos nos une el anhelo de sacar a Bolivia adelante.



Queremos salir de la crisis, queremos que entren dólares.



LT.- ¿Qué mecanismos activará para lograr consensos?



JCM.- No creo que exista una sola persona en Bolivia que esté contenta con el modelo económico socialista, creo que la gente se ha dado cuenta de lo empobrecedor es el socialismo que ha consumido el país.



Vamos a realizar los consensos necesarios, vamos a dialogar con todos.



Yo pertenezco a un órgano legislativo más pequeño. Es un Concejo Municipal con cuatro fuerzas políticas y hemos consensuado muchas veces en beneficio de la gente y eso es lo que haremos.



Vamos a consensuar en beneficio de todos los bolivianos y sin importar el color político.



Pero también vamos a ser muy contundentes cuando se trata de los intereses del Estado.



No queremos nunca más una asamblea que defienda los intereses de un partido político.



Ningún asambleísta tiene que estar en la defensa de un partido, tenemos que estar en la defensa de los intereses de todos los bolivianos.



Con esa firmeza y consenso vamos a sacar al país adelante.

LT.- ¿Cuáles serían los primeros cambios que plantearía en la Asamblea?.



JCM.- Hay muchas cosas por hacer, entre ellas modificaciones parciales a la Constitución.



Hay que abrir las puertas para que ingrese la inversión extranjera a Bolivia.



Necesitamos dólares en el país, esto no se va a solucionar con discursos, esto se soluciona con dólares, con plata y los únicos que tienen las llaves en sus manos son los legisladores.



Los asambleístas son los que pueden abrir las puertas a la inversión extranjera y dar seguridad jurídica. Van a tener que ponerse la mano al pecho y trabajar juntos por Bolivia.



Creo podemos hacer eso de manera eficiente y rápida para cerrar el 2025 con divisas en el país.

LT.- ¿Qué hará con el tema de la corrupción?



JCM.- Los discursos se los lleva el viento, hay muchos planes económicos que están queriendo posicionar algunas candidaturas, pero mientras no expulsemos a la corrupción del Gobierno nacional es muy difícil que un plan funcione.



Yo le digo a la gente, estoy yendo a sacar a la corrupción del país y a tener una asamblea legislativa sólida.



A mi no me importa si la gente tiene ideologías distintas, respeto el principio democrático de pensar diferente.



Vamos a hacer entender a la gente que los intereses de Estado están por encima de intereses de un partido político.