Bolivia ya cuenta con cuatro nuevas áreas protegidas en Pando y La Paz

Economía
AGENCIAS
Publicado el 04/02/2026 a las 11h12
Bolivia tiene cuatro nuevas áreas protegidas que abarcan 907.244 hectáreas del territorio nacional.

Se trata del Parque Municipal y Área Natural de Manejo Integrado Gran Paitití (La Paz); el Área Natural de Manejo Integrado Los Palmares de Villa Nueva (Pando); el Área Natural de Manejo Integrado Guardián Amazónico Pacahuara (Pando) y el Parque Municipal y el Área Natural de Manejo Integrado Serranías y Cuencas de Palos Blancos (La Paz). (Vea la infografia) “Estos cuatro municipios han tejido un vasto mosaico de conservación que se extiende desde los bosques nublados de los Andes hasta las tierras bajas amazónicas”, afirmó el vicepresidente de Conservación Internacional (CI) Bolivia, Eduardo Forno. 

Extensión 

Las áreas creadas en La Paz se encuentran en el parques municipal y área natural de manejo integrado Gran Paitití (83.825 hectáreas) y en las serranías y cuencas de Palos Blancos (88.006 hectáreas).

En Pando, las zonas corresponden a las áreas natural de manejo integrado Los Palmares de Villa Nueva (191.310 hectáreas) y Guardián Amazónico Pacahuara (544.103 hectáreas), informó el vicepresidente de Conservación Internacional Bolivia Eduardo Forno en entrevista con RTP, según Brújula Digital.

“(Las áreas protegidas están) en Villa Nueva, en Santos Mercado, que son dos municipios de Pando, se ha llegado a casi 700.000 hectáreas y en Mapiri y Pablos Blancos en el departamento de La Paz”.

Declaratorias 

Las declaratorias, realizadas entre noviembre de 2025 y enero de 2026, fueron lideradas por asambleas comunitarias, líderes indígenas y productores locales con el apoyo de CI Bolivia y aliados locales en respuesta a la urgencia ambiental.

“Cada paso estuvo pensado para dejar un beneficio a nuestras comunidades y garantizar un mejor futuro”, resaltó la concejala de Villa Nueva, Mirtha Vaca.

Los cuatro espacios forman corredores de conservación continuos que permiten la migración de la fauna silvestre y resultan mucho más eficaces que áreas aisladas para la biodiversidad.

El Gran Paititi

Esta área se creó con la Ley  Municipal 021/2025 del 31 de octubre de 2025 y está ubicada en la parte sur del municipio de Mapiri, provincia Larecaja, departamento de La Paz. Limitando con los municipios de Guanay, Sorata y Tacacoma, según la revista Nómadas.

En cuanto a su biodiversidad: 119 especies de plantas y 23 especies de fauna clasificadas como amenazadas en el Libro Rojo de Bolivia y la UICN.

Además, está conectada con el Madidi, Apolobamba, Cotapata, Tipnis, Carrasco y áreas protegidas municipales como Guanay, Mayaya y Alto Beni.

