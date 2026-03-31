Claudia Cronembold asume como nueva presidenta ejecutiva de YPFB en reemplazo de Akly

Economía
Redacción Central
Publicado el 31/03/2026 a las 9h00
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Claudia Cronembold fue designada ayer como nueva presidenta ejecutiva de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), en reemplazo de Yussef Akly Flores, en un acto oficial encabezado por el presidente Rodrigo Paz, acompañado del ministro de Hidrocarburos y Energías, Mauricio Medinaceli y otras autoridades de Estado. 

La flamante ejecutiva expresó su agradecimiento por la designación y se comprometió con la empresa estatal. “Es un honor para mí esta designación. Cuente conmigo, con mi compromiso y dedicación. Es una empresa estratégica y muy importante para el país. Cuente conmigo para hacer un gran papel”, manifestó.

El presidente Paz destacó que se inicia una nueva etapa para la estatal petrolera, con importantes desafíos y metas por cumplir. “Esperamos que esta sea una segunda etapa para YPFB. Hay muchos sueños, objetivos y logros por conseguir. Ojalá podamos producir nuestra propia gasolina. Estaremos firmes para respaldar toda la lucha contra la corrupción y recuperar una empresa para los bolivianos”, señaló.

El ministro de Hidrocarburos y Energías resaltó la amplia trayectoria profesional de Cronembold, subrayando su experiencia de más de 20 años en el sector energético e hidrocarburífero. La nueva ejecutiva es ingeniera industrial egresada de la Universidad Gabriel René Moreno, cuenta con un MBA en Negocios Internacionales y formación ejecutiva en Harvard Business School. A lo largo de su carrera, ha desempeñado funciones clave en Petrobras con alcance en más de 20 países, fue directora corporativa en Colombia y se desempeñó como gerente general de Transierra S.A.

Asimismo, fue la primera mujer en presidir la Cámara Boliviana de Hidrocarburos y Energía, donde impulsó el diálogo público-privado y el fortalecimiento institucional del sector. También ejerció como vicepresidenta para América Latina del Consejo Mundial de Energía y presidenta del capítulo Bolivia del World Energy Council.

Su trayectoria fue reconocida con diversos premios a la excelencia empresarial y por su aporte como referente regional del sector energético, consolidándose además como un ejemplo de liderazgo femenino en una industria estratégica.

“El país necesita liderazgo técnico y compromiso. Estamos seguros de que la ingeniera Cronembold tomará la batuta de la empresa y dará continuidad al proyecto liderado por nuestro presidente”, concluyó Medinaceli.

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