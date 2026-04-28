Gobierno convoca a la COB a diálogo tripartito sobre incremento salarial

El Gobierno convocó a la Central Obrera Boliviana (COB) a una mesa de diálogo tripartita –trabajadores, empresarios y Estado– para abordar la demanda de incremento salarial, informó la tarde este martes el ministro de Trabajo, Edgar Morales.

La reunión está prevista para este miércoles 29 de abril a las 14:00 en instalaciones del Ministerio de Trabajo, donde los ministros de Trabajo, Gobierno y Economía, además de representantes empresariales, esperarán a los dirigentes cobistas.

“Estamos invitando al diálogo. No queremos conflictos”, afirmó Morales, quien señaló que en el encuentro se analizarán los puntos observados por la COB, entre ellos el rechazo a parte de la propuesta de incremento salarial.

El ministro indicó que uno de los ejes centrales será evaluar la capacidad del sector empresarial para asumir o no un posible aumento de salarios.

Asimismo, aseguró que la convocatoria ya fue recibida por la COB y que tanto empresarios como autoridades de Gobierno están al tanto del encuentro.

Más temprano, la COB señaló que más del 80% de su pliego petitorio recibió una respuesta negativa y anunció que el 1 de mayo dará un ultimátum al Gobierno. Además, ratificó un cabildo nacional para esa fecha y declaró persona no grata al ministro de Economía, José Gabriel Espinoza.