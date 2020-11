López cree que "Guaidó debe seguir como presidente interino"

Madrid |

El líder opositor venezolano Leopoldo López aseguró ayer que Juan Guaidó, al que más de 50 países reconocen como presidente interino de Venezuela, debe seguir con ese cargo pese a que su mandato como presidente de la Asamblea Nacional acabe a finales de año, ya que su función "es lograr una transición democrática".

El opositor se expresó de esta manera en una conferencia virtual organizada por Nueva Economía Forum donde estuvo acompañado por el expresidente español Felipe González y el escritor hispano-peruano Mario Vargas Llosa, en su segunda intervención pública desde que llegó a España el pasado 25 de octubre tras viajar en secreto desde Caracas.

La continuidad de Guaidó como presidente interino es una de las grandes incógnitas dentro de la oposición venezolana contra el Gobierno de Nicolás Maduro, que mantiene convocadas elecciones parlamentarias para el próximo 6 de diciembre pese a que la oposición no reconoce el proceso.

El líder opositor pidió "unidad" tanto en la oposición como en la población venezolana para conseguir una transición "democrática" y lograr "la salida de Maduro" del poder.

"Yo he salido obligado de Venezuela con una misión muy concreta: contribuir con la liberación de nuestro país y hacerlo de manera unitaria, tenemos que trabajar para unir esfuerzos, de los que estamos fuera y dentro, de gobiernos, parlamentos, medios y en definitiva pueblos", afirmó.

A su juicio, la "causa de Venezuela vale la pena" y será exitosa si se convocan "unas elecciones presidenciales y parlamentarias definitivamente libres, justas y verificables".

En esa línea, subrayó que la "principal misión" de los venezolanos es lograr "que todo apoyo incondicional de todos los países que reconocen a Guaidó -como presidente interino- puedan coincidir" en que "Venezuela necesita salir de Maduro y elecciones libres" para "sanar las heridas".

El líder opositor acusó a Maduro de usar la pandemia para aumentar el "control" y la "dominación por parte de la dictadura" a la población venezolana y expresó que Maduro la ha convertido "en una herramienta más de manejo" parte "de la estrategia de control y dominación".

Según manifestó, la pandemia es "la principal tragedia en el mundo, pero no en Venezuela": "Es quizá la tercera, la cuarta o la quinta, porque la gente no tiene cómo alimentarse, cómo curarse, es una situación verdaderamente dramática en la que Covid viene a ser una nueva tragedia".