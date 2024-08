El freestyler boliviano Llaco alcanza semifinales en el torneo internacional Red Bull Batalla en Argentina

Rodrigo Almeida, conocido en el mundo del freestyle como Llaco, ha logrado un hito en el ámbito del rap boliviano al llegar a las semifinales del prestigioso torneo internacional Red Bull Batalla, realizado en Buenos Aires, Argentina. Este logro es notablemente inusual para un debutante en una competición de tal envergadura, donde los participantes deben improvisar rimas y frases en tiempo real.

En una entrevista con El Deber, Almeida compartió su experiencia y los desafíos que enfrentó en esta importante competición, a la cual accedió tras ganar el torneo nacional El Triángulo. "Cuando comenzó la competencia, lo que marcó la diferencia entre los debutantes y los experimentados fue el tema del In Ear (audífonos especiales para artistas)", explicó Llaco. "En las competencias bolivianas nunca había visto un In Ear y eso causó un problema a los debutantes porque no tenían experiencia para utilizar el aparato electrónico en las batallas de freestyle", agregó.

A pesar de este reto, Llaco logró adaptarse y superar a sus oponentes Nolo 835 en los octavos de final y Blackstter en los cuartos, avanzando hasta las semifinales. "Cuando rapeas y batallas entras en un estado de fluidez mental en el que las cosas fluyen y no te das cuenta. Entonces creo que estuve en ese modo durante la batalla, además de muy concentrado", comentó Almeida, destacando lo difícil que es para un debutante llegar a esta instancia en un torneo internacional.

Llaco también mencionó un aspecto importante de su participación: la ruptura de una racha adversa con competidores venezolanos. "Desde el año 2015 ellos siempre escogían a sus pares bolivianos porque tenían la idea de que eran fáciles de vencer", explicó. Este desafío le dio una motivación adicional para avanzar lo más lejos posible en la competencia, con la esperanza de ganar.

Finalmente, Almeida expresó que ahora su objetivo está en triunfar en el torneo nacional Combatematica, con la meta de clasificar para el torneo internacional en Chile.