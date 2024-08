Arce asegura que no recurrirá al FMI y defiende vigencia del modelo económico boliviano

“No vamos a acudir al FMI (Fondo Monetario Internacional)”, enfatizó el presidente Luis Arce tras ser consultado si accedería a créditos de este organismo para contrarrestar la situación económica que atraviesa el país.

El Primer Mandatario aseguró que la condicionalidad de los créditos del FMI “son asfixiantes” y “no entiende cómo funciona cada país”. Además, ponderó que el Modelo Económico Social Comunitario Productivo sigue vigente y dando buenos resultados económicos.

“No creo en esas magnitudes (acudir al FMI), por una parte. Por otra, el problema con el FMI es la condicionalidad de sus créditos (…). Te exigen cumplir determinadas variables que muchas veces son asfixiantes. Ellos no entienden cómo funciona cada país, las características propias de una economía”, declaró Arce en entrevista con Diario Red.

Explicó que ese organismo pone "metas trimestrales a las diferentes variables económicas y el gobierno de turno solo está encargado de cumplir”.

Ejemplificó que en el gobierno de Alberto Fernández, de Argentina, el deterioro económico fue tan acelerado porque tenía un convenio con el FMI.

“Estas condicionalidades, en lugar de resolver los problemas, los agravan. Creen que es lo mismo aplicar una receta en América Latina o el África, pero no es lo mismo, incluso hay diferencias entre los países de la región, ahí está el problema”.

“Cuando estuvimos en el mejor momento económico fue porque no firmamos nada con el FMI, desplegamos nuestra propia política económica sin tener que rendir cuentas a los organismos internacionales”, justificó.

En esa línea, ponderó que el Modelo Económico Social Comunitario Productivo -implementado en 2009, que en su primera y segunda etapa redujo la pobreza, garantizó la estabilidad y logró consolidar la industrialización con sustitución de importaciones- “sigue vigente, sigue dando buenos resultados económicos”.

“La generación de riqueza con los recursos naturales y la redistribución de esta riqueza a la sociedad siguen siendo la mejor opción”, sentenció.

Sin embargo, cuestionó su práctica en el pasado y apuntó al expresidente Evo Morales como el responsable de que, en la actualidad, se experimenten problemas económicos ligados con los carburantes.

“Es evidente que ahora estamos tropezando con problemas que responden a errores del pasado (...). La nacionalización estaba bien, pero no se la cuidó, no se cuidó al sector de hidrocarburos que generaba el excedente, no se hizo la inversión en exploración de hidrocarburos para garantizar que todo continúe.”

En busca de otros financiamientos

En contraposición, informó que su Gobierno está buscando otras vías de financiamiento. “Nos estamos abriendo a nuevos tipos de financiamiento: hablamos del tema medioambiental, el cuidado de la Amazonía. Estamos gestionando recursos ahí, pues nunca hemos recibido recursos (por esos temas) ”.

Asimismo, el presidente Arce denunció que en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) hay créditos por más de $us 1.000 millones en espera de aprobación inmediata para atender la demanda de divisas en el mercado nacional.

“El estancamiento de los créditos en la Asamblea es el estrangulamiento de la economía boliviana por intereses políticos de la derecha y del evismo”, denunció.