La ONU impotente en el conflicto en Siria, que cumple diez años

Naciones Unidas |

Estados Unidos pidió anoche que "la comunidad internacional no se deje engañar por las próximas elecciones presidenciales en Siria", durante una sesión del Consejo de Seguridad de la ONU donde no se presentó ninguna nueva iniciativa para relanzar el "estancado" proceso de solución política del conflicto.



"Estas elecciones no serán libres ni justas y no cumplen con los criterios de la resolución 2254 -supervisión de la ONU o realizadas de acuerdo con una nueva constitución-", insistió la embajadora estadounidense ante la ONU, Linda Thomas-Greenfield.



Presidenta en ejercicio del Consejo de Seguridad, la diplomática hizo coincidir esta reunión mensual del Consejo con el décimo aniversario del inicio de la guerra, el 15 de marzo.



"Los disturbios que estallaron en marzo de 2011 en Siria fueron utilizados por fuerzas externas para agitar la situación en el país. Su objetivo era derrocar a las autoridades sirias legítimas y remodelar el país", respondió su homólogo ruso, Vassily Nebenzia.



"Los grupos armados ilegales, incluidos los internacionales, aprovecharon la oportunidad" para multiplicarse, remarcó, pidiendo nuevamente la salida de Siria de las tropas extranjeras contrarias al gobierno de Damasco.



Sin rechazar de antemano las elecciones presidenciales previstas para junio, Francia, que dominó Siria entre 1920 y 1946, pidió que los comicios fueran creíbles.



"Se trata de trabajar por el establecimiento de un alto el fuego a nivel nacional, de prepararnos ahora para la celebración de elecciones libres y transparentes, bajo la supervisión de Naciones Unidas y en las que pueda participar la diáspora, sin lo cual no habrá solución al conflicto", dijo la embajadora adjunta de Francia, Nathalie Broadhurst.



El proceso hacia una salida política que abra el camino a la paz en Siria está "bloqueado", y se da en un contexto de "profunda crisis económica", señaló el viernes el representante en Damasco de la Cruz Roja Internacional (CICR), Philip Spoerri.



"Sirios desesperados"

"Los sirios están realmente desesperados", dijo Spoerri a algunos medios, incluida la AFP, refiriéndose a la "realidad realmente deprimente" en los campos de refugiados donde los niños, privados de escuela, "no tienen futuro".



El embajador de Níger, Abdou Abarry, reclamó al Consejo de Seguridad que "Siria deje de ser un laboratorio de horrores".



"El régimen de (Bashar al) Asad debería liberar a quienes mantiene detenidos arbitrariamente, especialmente mujeres, niños y ancianos", agregó Linda Thomas-Greenfied.



"La población necesita una ayuda internacional colectiva", coincidió Vassily Nebenzia, cuyo país, sin embargo, redujo drásticamente en julio pasado los puntos de entrada a Siria que no requerían la aprobación de Damasco.



El único paso aún vigente, en la frontera turca, está autorizado por el Consejo de Seguridad hasta julio, pero Moscú, principal apoyo de Siria, insinuó que se opondrá a su renovación.



El enviado de la ONU para Siria, el noruego Geir Pedersen, abogó por su parte por la creación de un "nuevo formato internacional" para relanzar una solución política al conflicto.



Refiriéndose a "actores internacionales clave", dijo que este nuevo formato debería incluir a Estados Unidos, Rusia, Irán, Turquía, la Unión Europea y los países árabes, muchos de los cuales aspiran a un retorno de Siria a la Liga Árabe.