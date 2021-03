La Policía de Brasil abre una investigación por amenazas de muerte a Lula

Sao Paulo |

La Policía brasileña abrió una investigación por la divulgación de un vídeo en el que un hombre amenaza de muerte al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien acaba de recuperar sus derechos políticos tras la anulación de sus condenas, informaron ayer fuentes oficiales.



"La Policía Civil del estado de Sao Paulo instauró una investigación para apurar los hechos", señaló la Secretaría de Seguridad regional en un comunicado.



Las imágenes circularon por redes sociales pocos días después de que el juez de la Corte Suprema Luiz Edson Fachin anulara las condenas de cárcel que pesaban contra el exmandatario por presunta corrupción, con lo que recuperó sus derechos políticos.



En el vídeo se observa a un hombre, -al parecer un empresario afincado en el interior de Sao Paulo, según la prensa local-, con una bandera de Brasil atada a la cintura y una pistola en la mano.



El individuo realiza unos disparos, señala su arma y dice, dirigiéndose al exjefe de Estado (2003-2010), al que también insulta de gravedad, que "va a tener problemas".



"No intente transformar mi país en una Venezuela. Voy a derramar mi sangre, pero voy a luchar por mi país. Voy a hacer mi parte. No admitiré que transforme mi país en una Venezuela. Va a tener problemas", dice el hombre.



La decisión de Edson Fachin, que ya ha recurrido la Fiscalía General, devuelve los derechos políticos a Lula, quien podría volver a ser candidato presidencial en las elecciones de 2022, a las que Bolsonaro, líder de la ultraderecha brasileña, pretende presentarse para su reelección.



Lula dejó en abierto esa posibilidad en su primera aparición pública tras ese fallo, aunque su discurso tuvo un marcado acento electoral, pues dibujó las líneas maestras de un hipotético programa y realizó duras críticas al actual mandatario por su errática gestión de la pandemia del coronavirus y su afán armamentístico.



El gobernador de Sao Paulo, Joao Doria, quien se baraja como posible candidato socialdemócrata en 2022, condenó las amenazas contra el líder del Partido de los Trabajadores (PT) y determinó la apertura de una investigación judicial.



"No será a base de amenazas, agresiones o tiros que Brasil encontrará el camino de la paz, equilibrio y respeto por la democracia", indicó Doria en una nota divulgada la noche pasada por su asesoría de prensa.



"La condena de la violencia política es una regla inmutable de la democracia", agregó el gobernador paulista, quien primero se mostró como un aliado de Bolsonaro, aunque con los meses se distanció y ahora se ha convertido en un opositor del presidente.



Doria también ha denunciado públicamente que ha recibido amenazas de supuestos seguidores bolsonaristas después de verse obligado a adoptar rígidas medidas de distanciamiento social para contener la crisis de la Covid-19, que vive su peor fase en el país.